Как легко уложить чемодан
Метод Мари Кондо позволяет легко уложить чемодан. Этот метод ещё иногда называют японским. Суть его в том, чтобы складывать одежду плотными прямоугольниками, а потом укладывать её в чемодан вертикальными слоями.
Так получается убить сразу двух зайцев: уместить вещи и сделать все их видными при открытии.
О других лайфхаках по сбору чемодана в поездку рассказала дизайнер Аника Керимова.
Иногда нормально собрать чемодан тяжелее, чем выбрать отель и подходящий маршрут путешествия. То одно не помещается, то багаж слишком тяжёлым получается. В общем, та ещё задачка.
Дизайнер Аника Керимова в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовала брать только те вещи, которые вам часто будут нужны. Когда выбираете, какую одежду положить, ориентируйтесь на простоту и удобство. Идеально, если её потом не надо долго гладить. Складываем всё японским методом.
- составьте себе список необходимой одежды. Подумайте, что пригодится дома, на улице, на пляже. Лучше всего брать одежду, которую легко сочетать с другой.
- чётко разделите багаж и ручную кладь — в багаж кладите только самое массивное, тяжёлое, что не будете использовать в дороге. взвешивайте чемодан и ручную кладь. Посмотрите перед полётом, какие требования у авиаперевозчика по габаритам и какие у него тарифы. Это поможет избежать проблем перед вылетом.
- перелейте косметику в маленькие баночки. Так вам будет удобно в транспорте. Везти с собой полный флакон шампуня тоже не обязательно. К тому же во многих отелях есть свои шампуни и гели для душа.
- берите с собой только нужную вам электронику. Какой смысл тащить ноутбук, если в итоге вы воспользуетесь им один раз на 10 мин. или вообще не знаете, пригодится ли он вам. Подумайте, нужен ли вам фен — в гостиницах бывают номера с такими устройствами.
Как не потерять багаж
Как ни странно, правильный выбор чемодана поможет избежать его потери. Пусть он будет яркий, выделяющийся из толпы. Вы заранее увидите его на багажной ленте, и никто другой случайно не перепутает ваш багаж со своим. А вот чёрные чемоданы лучше не брать.
А ещё снимайте с чемодана старые багажные бирки. При регистрации в аэропорту вам наклеят новую, но предыдущая может сбить с толку автоматическую систему сортировки багажа, и она в итоге распределит его не туда.
Ещё надо позаботиться о том, чтобы из чемодана ничего не выпало:
- не набивайте слишком сильно — может не выдержать молния;
- болтающиеся ремни нужно прикрепить, чтобы они не за что не зацепились;
- всё хрупкое и острое оберните пупырчатой плёнкой или одеждой.