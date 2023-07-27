Как легко уложить чемодан

Метод Мари Кондо позволяет легко уложить чемодан. Этот метод ещё иногда называют японским. Суть его в том, чтобы складывать одежду плотными прямоугольниками, а потом укладывать её в чемодан вертикальными слоями.

© Секрет Фирмы

Так получается убить сразу двух зайцев: уместить вещи и сделать все их видными при открытии.

Видео дня

О других лайфхаках по сбору чемодана в поездку рассказала дизайнер Аника Керимова.

Иногда нормально собрать чемодан тяжелее, чем выбрать отель и подходящий маршрут путешествия. То одно не помещается, то багаж слишком тяжёлым получается. В общем, та ещё задачка.

Дизайнер Аника Керимова в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовала брать только те вещи, которые вам часто будут нужны. Когда выбираете, какую одежду положить, ориентируйтесь на простоту и удобство. Идеально, если её потом не надо долго гладить. Складываем всё японским методом.

составьте себе список необходимой одежды. Подумайте, что пригодится дома, на улице, на пляже. Лучше всего брать одежду, которую легко сочетать с другой.

чётко разделите багаж и ручную кладь — в багаж кладите только самое массивное, тяжёлое, что не будете использовать в дороге. взвешивайте чемодан и ручную кладь. Посмотрите перед полётом, какие требования у авиаперевозчика по габаритам и какие у него тарифы. Это поможет избежать проблем перед вылетом.

перелейте косметику в маленькие баночки. Так вам будет удобно в транспорте. Везти с собой полный флакон шампуня тоже не обязательно. К тому же во многих отелях есть свои шампуни и гели для душа.

берите с собой только нужную вам электронику. Какой смысл тащить ноутбук, если в итоге вы воспользуетесь им один раз на 10 мин. или вообще не знаете, пригодится ли он вам. Подумайте, нужен ли вам фен — в гостиницах бывают номера с такими устройствами. Вот какие ещё лайфхаки помогут всё уместить:

Как не потерять багаж

Как ни странно, правильный выбор чемодана поможет избежать его потери. Пусть он будет яркий, выделяющийся из толпы. Вы заранее увидите его на багажной ленте, и никто другой случайно не перепутает ваш багаж со своим. А вот чёрные чемоданы лучше не брать.

А ещё снимайте с чемодана старые багажные бирки. При регистрации в аэропорту вам наклеят новую, но предыдущая может сбить с толку автоматическую систему сортировки багажа, и она в итоге распределит его не туда.

Ещё надо позаботиться о том, чтобы из чемодана ничего не выпало: