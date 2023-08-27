Самые дорогие личные самолеты в мире: Абрамович или Кардашьян

Конечно, мы понимаем, что успешные люди тратят миллионы на недвижимость, люксовые сумки и дорогие путешествия, но насколько много нужно зарабатывать, чтобы приобрести себе личный самолет? "Рамблер" расскажет о том, кто может себе позволить самые дорогие прайват-джеты в мире.

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Покупка любого частного самолета требует очень глубоких карманов, ведь даже самые маленькие из них стоят миллионы долларов.

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Но многим успешным людям не достаточно просто личных самолетов, им нужны особенные. Конечно, такие покупки стоят необыкновенных денег.

Важно отметить, что фактическая покупка самолета — это только одна часть расходов, а владение им и поддержание его в рабочем состоянии — это совсем другое дело, которое также требует дополнительных миллионов. Такие суммы трудно даже уместить в голове.

Роман Абрамович — 350 миллионов долларов

Российский миллиардер Роман Абрамович сколотил состояние, инвестируя в нефтяные, металлургические и горнодобывающие компании после распада Советского Союза. Сообщается, что он владеет коллекцией частных самолетов, самым дорогим из которых является Boeing 787 Dreamliner стоимостью 350 миллионов долларов. Говорят, что в этом самолете есть просторная спальня с кроватью размера «king-size», несколько ванных комнат с мраморными столешницами и столовая, где можно проводить деловые обеды.

Предыдущий самолет Абрамовича имел противоракетную систему и "комнаты" для сотрудников его службы безопасности, поэтому вполне вероятно, что и в последнем боинге есть все эти бонусы. Правда сейчас российский миллиардер не может насладиться полетом, так как самолет был конфискован властями США из-за политических причин.

Дрейк — 185 миллионов долларов

По данным СМИ, частный Boeing 767 канадского рэпера Дрейка стоит 185 миллионов долларов и в обычном варианте может вместить несколько сотен пассажиров. Вместо обычного салона в нем есть роскошное пространство с плюшевыми кожаными креслами, кухней и несколькими ванными комнатами. Боинг 767 под "прозвищем" Air Drake используется для полетов рэпера по всему миру во время турне и для различных VIP-выступлений.

Однако в медиа стали шумно обсуждать самолет Дрейка не просто потому что он стоит так дорого, но и из-за того для каких коротких полетов его использует знаменитость. Выяснилось, что певец уж слишком расточителен - настолько, что использует свой боинг для полетов длиной в 14 минут! Конечно, его обвинили в том, что из-за таких роскошеств в атмосферу попадает слишком много вредных выбросов.

Ким Кардашьян — 150 миллионов долларов

Большинство знаменитостей не слишком хотят пускать общество в свою личную жизнь и тем более в свои частные самолеты. Но конечно, Ким Кардашьян не такая, как все.

Как бизнес-леди и звезда реалити-шоу, Ким Кардашьян сделала очень успешную карьеру, показывая в режиме онлайн всю свою жизнь. Однажды она провела ТВ-экскурсию на своем самолете Gulfstream G650ER в 2022 году для зрителей ее семейного шоу.