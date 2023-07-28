Отпуск за границей: что нужно учесть и как финансово подготовиться

Прежде чем отправиться в отпуск за границу, следует тщательно продумать план поездки, учесть все нюансы, а главное, подготовить финансы. Лайфхаками по планированию заграничного отпуска с «ФедералПресс» поделился финансовый эксперт, руководитель ГК «Содействие» Алексей Лашко.

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«Если это поездка коллективная, то есть через турагентство, то все валютные траты формируются в рублях. Плюс с собой нужно взять валюту, которую нужно купить еще на Родине, если вы планируете совершать там какие-то траты», – отметил эксперт.

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По словам Лашко, если вы собираетесь в индивидуальное путешествие, которое планируете сами, то тут могут возникнуть некоторые сложности. Специалист рекомендует заранее найти агентство или русскоговорящих гидов, оказывающих услуги на месте. Например, они помогают получать визы, решить вопрос с картой, которая будет работать за границей. В этом случае можно взять из России доллары, и рассчитаться там на месте.

Самый главный вопрос, который возникает перед любым путешествием, сколько взять на него денег. Финансовый эксперт рекомендует заранее искать информацию (питание, экскурсии и т. д.), это поможет сориентироваться в ценах и спланировать траты.

Кроме того, можно ежемесячно покупать по 100–200 долларов и откладывать их на отпуск. Создайте в интернет-банке «цель», и получите за это еще небольшой процент. Также выгодно и раннее бронирование. Некоторые сетевые отели делают скидку до 30 %, если вы планируете летний отпуск зимой. Также можно ехать в не сезон.

Можно выбирать не самые популярные направления. Например, Узбекистан, Казахстан и т. д. И не исключайте варианты, которые находятся недалеко от вас. Главная цель путешествий – новые эмоции и время с близкими людьми, которые необязательно должны дорого стоить, добавил эксперт.