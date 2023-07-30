Что такое "билет с открытой датой" и как его купить

Билет с открытой датой может сильно выручить тех, кто еще не определился, когда хочет вернуться из путешествия, но точно знает, что поездка состоится.

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Однако при покупке такого билета нужно учитывать множество нюансов. Кроме того, важно помнить о том, что не каждая авиакомпания продает такие билеты.

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Подробнее о том, что такое "билет с открытой датой" и как его приобрести – в материале "Рамблера".

Билет с открытой датой позволяет выкупить билет заранее, а уже после покупки выбрать день вылета. Как только вы определитесь с датой отъезда, необходимо связаться с авиакомпаний и предоставить ей данные. Лучше всего сделать это не позднее, чем за три дня до вылета. В противном случае, свободных мест в самолете может не оказаться.

Как правило, "билет с открытой датой" стоит дороже, чем обычный билет туда-обратно, но это объясняется гибкими условиями, которые предоставляются клиенту.

Еще один из минусов "билетов с открытой датой": приобрести их онлайн нельзя. Для того, чтобы купить такой билет, нужно удостовериться, что авиакомпания продает подобные билеты, а затем приехать в ее офис.

Каждая авиакомпания устанавливает свой срок действия билета с открытой датой, но, как правило, данный билет остается активен от одного месяца до года. Если на желаемом рейсе не окажется свободных мест, авиакомпания предложит вам ближайший вылет по нужному направлению. Если запрос не будет решен, срок действия билета увеличивается.

Например, вы решили, что хотите вернуться из путешествия 19 сентября. При этом ваш билет активен до 26 сентября. Авиакомпания сообщает, что ближайший свободный рейс по вашему направлению – 28 сентября. Но в таком случае вам не придется стоять в очереди на рейс. Авиакомпания продлит срок действия вашего билета до ближайшего свободного рейса, то есть до 28 сентября.

В каких случаях есть смысл покупать "билет с открытой датой"

В тех случаях, когда стоимость двух отдельных заказов в одну сторону выше, чем стоимость "билета с открытой датой".