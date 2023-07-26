Как быстро собрать чемодан в поездку: 8 лайфхаков

В путешествие всегда хочется взять побольше вещей, чтобы чувствовать себя комфортно и как дома. Но именно из-за перевеса чемодана чаще всего случаются проблемы при перелете или поездке.

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А всего лишь нужно хорошо подготовиться и правильно уложить только самые необходимые вещи. О том, как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала дизайнер Аника Керимова.

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Составьте список

Тщательно продумайте, что будете надевать для комфортного дня вне дома. Исходите также из вида отдыха — активного или пассивного. Составьте список этих вещей. Выбирайте одежду, которую легко комбинировать с другой. Добавьте всего 1–2 ярких аксессуара на случай праздничного мероприятия.

Берите вещи, которые часто используете

Не складывайте в чемодан новую пару обуви и вещи из деликатных тканей. Одежда должна быть комфортной, простой в уходе и хорошо на вас сидеть. Желательно выбирать материалы, которые не нужно долго гладить или отпаривать. Кроме того, в привычных вещах вы будете чувствовать себя более уверенно и спокойно.

Складывайте одежду по японской методике

Чтобы вещи заняли меньше места в чемодане, освойте технику от Мари Кондо. Ее способ позволяет взять с собой много одежды, при этом уместив ее достаточно компактно. Складывайте все плотными прямоугольниками, а потом уложите вертикальными слоями. Кроме того, метод Кондо позволяет увидеть сразу весь собранный гардероб при открытии чемодана.

Разделите багаж и ручную кладь

Перед полетом внимательно изучите требования авиакомпаний к ручной клади. В небольшой чемодан поместится достаточно много вещей, особенно летних. Разместите в нем предметы первой необходимости, особенно если у вас полет с пересадкой. В большой багаж сложите все массивное, тяжелое, что не будете использовать в дороге. Старайтесь не превысить допустимый вес.

Перелейте косметику в мини-баночки

Используйте набор емкостей тревел-сайз, чтобы взять с собой небольшой объем нужных косметических средств. Это удобно и для самолета, и для дорожного транспорта. Не нужно везти полноценный размер шампуня или крема для тела, чтобы использовать его всего несколько раз. Не забывайте, что многие гостиницы предлагают свои мини-наборы средств для душа. Учитывайте это, чтобы не брать лишнее.

Берите любимые вещи

На отдыхе хочется чувствовать себя самым красивым человеком, в удобной одежде. Выберите из гардероба вещи, в которых вам комфортно и которые вас радуют. Тут работает еще и психологический момент — в путешествиях человек сильнее нуждается в приятных эмоциях и ощущении безопасности. А в любимой красивой одежде это сделать проще.

Только нужные гаджеты

Обязательно возьмите все зарядные устройства для всей техники. Хорошо подумайте, чем вы будете пользоваться в поездке, а что можно оставить дома. Ноутбук вряд ли пригодится на пляже, фен есть в каждом гостиничном номере, а современные телефоны фотографируют не хуже полупрофессиональных зеркалок.

Изучите ограничения по багажу