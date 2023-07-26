Куда поехать отдохнуть, если не получилось отправиться к морю

Если спланировать каждый день отдыха, то можно получить массу новых эмоций и восстановить силы так, как если бы вы побывали на океанском побережье. «ФедералПресс» составил инструкцию, как наполнить свои «каникулы», чтобы о них было приятно вспоминать на работе. Бонус – список дел, за которые нельзя браться во время отпуска ни в коем случае.

© РИА "ФедералПресс"

Родной город, который вы не знаете

Видео дня

Большинство из нас в городе передвигаются по привычным маршрутам: дом – детский сад (школа), работа – магазин – дом. Мало кто знает, почему соседняя улица получила такое необычное название и что буквально в двух кварталах снимали легендарный фильм.

Совет 1: побывайте на экскурсии по городу с посещением музеев, рискните принять участие в ночном квесте – тогда город может открыться для вас с совершенно другой стороны.

Совет 2: отправляйтесь в неизведанные уголки города. На трамвае или метро можно уехать в дальний парк или добраться до памятника, о котором вам уши прожужжали знакомые.

Совет 3: соберите афиши. Обычно летом в городе проходит много фестивалей, концертов, гастролей театров. Составьте для себя культурную программу.

Совет 4: откройте для себя гастротуризм по-новому. Зайдите в новые модные рестораны с высокой кухней, уютные кафе для посиделок с друзьями, наведайтесь на летние веранды, где можно нежится от яркого солнца с прохладным коктейлем, или в караоке-бар, в котором можно отрываться до утра.

Островки отдыха в каменных джунглях

Расслабление – очень важная часть хорошего отдыха. Психологи как один указывают на то, что нужно менять обстановку, чтобы не только душа, но и тело получили заряд энергии.

Совет 1: на время смените квартиру на отель. Пусть это будет всего два дня в гостиничном номере, но! Без уборки, приготовления еды, ежедневных рутинных хлопот.

Совет 2: спа-салон поможет расслабиться. Не поскупитесь приобрести абонемент на комплекс услуг: массажи, маски, арома-терапия, сауна помогут снять накопившуюся усталость и избавить от стресса.

Совет 3: аквапарк и парк аттракционов вернут в счастливое детство. Именно там можно кричать, сбрасывая все негативные эмоции, почувствовать адреналин и получить заряд бодрости.

Совет 4: занятия спортом на свежем воздухе. Именно в отпуске самое время вытащить из гаража велосипед и отправиться в парк на прогулку, начать утренние пробежки или освоить упражнения из йоги. Во многих городах летом проводят бесплатную зарядку в парках или на спортивных площадках, к которой может присоединиться любой желающий.

Единство с природой

Обязательно стоит провести пару дней на природе. Это поможет как следует отдохнуть от городской суеты, подышать свежим воздухом.

Совет 1: устроить вылазку с друзьями. Можно отправиться к озеру с палатками, пройти по несложному горному маршруту или устроить сплав по реке (в этом случае стоит предупредить МЧС). Для тех, кто за спокойных отдых, альтернативой может стать пикник в ближайшем парке.

Совет 2: отправиться на дачу. Можно помочь родителям на грядках, пить травяной чай на веранде, гулять по окрестным лугам, пособирать грибы и ягоды в лесу.

Совет 3: один на один с природой. При желании уехать на природу можно не только в компании, но и в гордом одиночестве, отключив социальные сети и мессенджеры, чтобы посвятить время только себе.

Время для хобби

Если есть хобби, которому не находилось времени в будничной суете, отпуск – самое время. Рисуйте, вышивайте, выращивайте растения, готовьте новые блюда, читайте отложенные когда-то книги. Занятие любимым делом приносит радость и удовлетворение и позволяет разнообразить свой отдых.

С пользой для других

В рабочие дни за заботами не находится времени для полноценного общения с дорогими сердцу людьми. Самое время восполнить этот пробел.

Совет 1: организуйте семейный поход, устройте вечеринку дома, запланируйте день, который будет полностью посвящен детям или супругу. Совместное времяпрепровождение поможет укрепить отношения с близкими и сделает ваш отпуск более приятным.

Совет 2: займитесь волонтерством. Отдача обществу может стать полезным способом провести свободное время. Волонтерство не только дает ощущение жизненной цели, но и позволяет общаться с единомышленниками.

Чего не стоит делать в отпуске

Отпуск, в первую очередь, – это изменение привычных условий. Задача – взбодриться и отдохнуть, а не сваливать на себя кучу забот. От чего лучше отказаться на время отдыха: