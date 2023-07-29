Почему завтрак в отеле называют континентальным

При бронировании отеля можно увидеть оговорку о том, что в стоимость проживания для постояльцев входит континентальный завтрак. Он может отличаться от привычного шведского стола и преимущественно практикуется в европейских отелях.

© Unsplash

О том, чего ждать от континентального завтрака и почему его называют именно так, — в материале “Рамблера”.

Видео дня

Что входит в континентальный завтрак

Континентальным завтраком называют легкий прием пищи, где нет горячих блюд. Из теплого к завтраку подаются только напитки в виде чая и кофе. Такой завтрак продолжает работать по системе самообслуживания, но выбор постояльцев ограничен.

Как правило такой завтрак включает в себя несколько нарезок колбасы и сыра, хлеб и выпечку, джем, яйца, хлопья с молоком и масло. В некоторых отелях континентальный завтрак может отличаться: к нему добавляются овощи и фрукты. Сам состав зависит от отеля и его уровня, поэтому может меняться.

Еще одна отличительная особенность континентального завтрака кроется в количестве пищи. Обычно его накрывают на количество постояльцев. Добавку можно просить, поэтому не стоит приходит к окончанию завтрака — еды может просто не хватить.

Почему завтрак назвали континентальным

Для того, чтобы понять смысл названия континентального завтрака, нужно углубиться в его историю. Изначально завтрак в Европе включал в себя сытную и жирную пищу, которая могла наполнить человека энергией на весь день. Однако в XIX веке появилась интеллигенция, которая не занималась тяжелым физическим трудом, поэтому люди начали отказываться от мяса на завтрак и других сытных блюд. Исключением стали жители Англии, которые продолжили есть бекон, сосиски, яичницу и фасоль на завтрак. Предположительно, они не смогли сократить употребление пищи из-за своего холодного климата.