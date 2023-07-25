Как вернуть деньги за билет при опоздании на междугородний автобус

Эксперты сервиса путешествий «Туту» рассказали, что делать в случае, если путешественник опоздал на междугородний автобус по России.

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В беседе с «Известиями» эксперты отметили, что при возврате билета не позднее чем за два часа до отправления автобуса можно вернуть до 95% стоимости билета, перевозки багажа и провоза ручной клади. При этом если вернуть билет позднее этого срока, но до отправления, то можно получить до 85% от стоимости.

В том случае, если пассажир опоздал на рейс, для возврата средств автовокзал должен подтвердить факт опоздания. Билет можно вернуть только в течение трёх часов после отправления автобуса.

В течение трёх суток можно вернуть билет, если пассажир получил травму или заболел и имеет подтверждающие эти факты документы.