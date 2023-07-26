Что важно учитывать, готовясь к путешествию на автомобиле

Фанаты приключений всегда ищут новые возможности получения впечатлений. Для кого-то удачной находкой могут стать длительные поездки на машине - романтика дороги среди бескрайних полей, маленькие кафешки, сон на заднем сидении. Плюс билеты на поезда и самолеты по внутренним направлениям дорожают, путешествия за границу вызывают немало опасений… Но для того, чтобы туристический марш-бросок на автомобиле принес больше позитива, важно учитывать ряд моментов. Подробности издание «Вести Подмосковья» узнало у специалистов.

«Путешествие на машине даст возможность сэкономить средства, поставить палатку по пути следования, не зависеть от расписаний. Среди минусов есть, например, вероятность пробок (особенно летом на южных направлениях), технических неполадок, отсутствие станций техобслуживания на маршруте, а также неудобства во время дальних переездов. Это отдых для тех, у кого есть время в запасе, исправный автомобиль и желание увидеть больше, чем обычно принято», - отметил председатель Студенческого координационного совета Профсоюза Виктор Шабельник.

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Основатель проекта «Винная экспедиция» Юлия Зырина в качестве плюса также отметила возможность привезти домой какие-либо локальные продукты питания и сувениры без ограничения размерами багажа. «Необходимо учитывать свой водительский опыт и готовность вести машину долгое время. Если отправление намечено на туристический сезон, то лучше выбирать день выезда в будни. К слову, новичкам лучше не ехать в ночь. Стоит заранее изучить маршрут и запланировать заправки: есть отрезки, например, по пути на Мурманск, где на протяжении 300 км нет заправок и связи. Всегда важно иметь с собой полную канистру», - посоветовала она.

Организатор авторских туров Юлия Шаклеина поделилась собственным опытом: «Мне нужно было отвезти семилетнего ребенка к бабушке на лето. Бушевали лесные пожары: по дороге дым, видимость практически нулевая. Окна открывать нельзя, останавливаться нежелательно, а ребенок устал, хочет в туалет. Наконец, пожары остались позади, но тут сломалась машина. В итоге путешествие вместо 16-18 часов заняло больше суток».

Специалист напомнила, что к планированию поездки важно подходить серьезно: скачивать офлайн-карты и на всякий случай брать бумажный атлас, смотреть особенности населенных пунктов по дороге, заботиться о возможности зарядить гаджеты. «Необходимо обратить внимание и на состояние машины: провести полную диагностику, исправить проблемы и после этого выдвигаться. Желательно оформить КАСКО, знать телефоны служб спасения и сервисных центров. Нужно определить комфортное время старта. Не все новички из-за волнения могут уснуть перед выездом, поэтому если не спится, то лучше вставать и ехать, чтобы хотя бы часть пути проехать по свободной от фур дороге. Обязательно надо взять аптечку, наличные, аварийный знак, трос, запасное колесо, домкрат и инструменты для мелкого ремонта», - подчеркнула Юлия Шаклеина.

«Не стоит переоценивать свои способности и возможности автомобиля. Вероятность усталости и плохого самочувствия в дороге никто не отменял. Даже планируя однодневный автомаршрут, рекомендуется заранее поинтересоваться возможностью переночевать - мало ли. Минимальный набор необходимых вещей отличается в зависимости от сезона. Среди базовых составляющих багажа есть, например, запасная одежда и обувь, средства гигиены, питьевая вода в пятилитровой канистре, термос с кипятком, лекарства, плотные мусорные пакеты. Перекусы лучше выбирать те, которые быстро не испортятся», - рассказал представитель Государственного университета управления, доцент кафедры управления в международном бизнесе и индустрии туризма Вадим Жуков.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы, профессор Финансового университета при Правительстве РФ Александр Цыганов напомнил, что автомобильный туризм все-таки подойдет не каждому. «Возможность самостоятельного выбора остановок, отсутствие привязанности к одному месту и к размерам чемодана позволит хорошо провести время людям, ценящим исторические и природные красоты. Однако, скорее всего, это не очень понравится приверженцам пляжного отдыха в стиле all inclusive - разве только доехать до отеля и запарковать машину до момента возвращения. А вот любителям новых впечатлений стоит составить маршрут и забронировать отели по пути следования на 1-2 ночи, ориентируясь на наличие парковки, качество завтрака и кровати. Рекомендуется делать остановки каждые 150-200 км и, например, смотреть близлежащие достопримечательности», - отметил эксперт.

А еще Александр Цыганов поделился вариантами автомобильных маршрутов на выходные и на 1-2 недели. Так, из Москвы можно отправиться по городам Золотого кольца, между которыми для машины не особо большие расстояния. Интересно и рязанское направление: Зарайск, сама Рязань, Солотча с лесной тропой Паустовского, Константиново с есенинскими местами, Коломна. Не менее любопытен туристический кластер, куда вошли Углич, Учма, Мышкин и Мартыново. Если охота отправиться подальше, то есть Валдай с экотропами и монастырями, Торжок и российская Венеция - Вышний Волочек, а после дорога на Великий Новгород и Псков. Есть вариант поездки до Санкт-Петербурга и Выборга. «Пушкинские места и Серебряное ожерелье, Вологда, Кирилло-Белозерский и Ферапонтов монастыри… Все эти локации хорошо изучить в своем темпе, не торопясь на экскурсионный автобус», - добавил профессор.