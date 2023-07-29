Как сдать билет на самолет и не потерять деньги

У некоторых авиакомпаний нет возможности для обмена и возврата билета с полным сохранением средств. Однако есть способы, которые помогут вам воспользоваться вашим правом на обмен и возврат билета.

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О том, как сдать билет на самолет и сохранить деньги, — в материале “Рамблера”.

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Купите возвратный билет

У крупных авиакомпаний есть несколько тарифов, один из которых позволяет возвращать билет с полным возмещением средств. Вам нужно внимательно изучить тарифы и все, что написано мелким шрифтом. Даже самый дорогой тариф может подразумевать штрафы за возврат билета в зависимости от даты вылета.

Поэтому ознакомьтесь с условиями возврата. Если у вас есть вопросы или вы изучаете сайт зарубежной авиакомпании, лучше позвонить им или лично приехать в офис и все обсудить. Там же вы сможете купить билет. Однако стоит помнить, что после возврата средств они не сразу вернутся на карту. Для этого вам нужно подождать несколько дней.

Также стоит обратить внимание на то, как именно авиакомпания возвращает средства за билеты. В некоторых случаях путешественникам могут лишь предложить ваучеры на следующий полет определенного срока действия.

Приобретите страховку от невыезда

Страховые компании предлагают путешественникам страховку от невыезда. Они возмещают часть денег, потраченных на тур, если у вас произошел форс-мажор. Как правило, он включает в себя болезнь, отсутствие нужных документов, отказ в визе и опоздание на рейс.

В случае со страховыми нужно также изучить дополнительные условия, при которых происходит возврат. Не все компании возвращают деньги в полном объеме. Также нужно заранее быть готовым к тому, какие документы нужно предоставить для того, чтобы компания перечислила деньги за путешествие. Как правило, это небыстрый процесс, поэтому будьте готовы к тому, что вам придется несколько раз съездить в офис компании.

Возвращайте невозвратный билет в случае форс-мажора