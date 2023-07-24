Длительные поездки на поезде могут быть не только увлекательными, но и очень утомительными.

Но если заранее подготовиться к поездке, то можно сделать ее более комфортной и приятной.

Какую еду взять в поезд

Первое, что стоит учесть, – это еда. В купе обычно нет холодильника, поэтому заранее соберите продукты, которые не портятся при комнатной температуре. Это могут быть фрукты, орехи, сухофрукты, сыр, копчености. Также не забудьте про воду и напитки.

Выберите правильное место

Еще одно важное условие комфортной поездки – это место, на котором вы будете находиться. Не стоит брать места у туалета из-за шума и запаха. Лучше выбрать место в середине вагона.

Позаботьтесь о своем сне

Чтобы комфортно спать в поезде, не забудьте взять с собой беруши. Они помогут избежать шума и других звуков, которые обычно мешают спать.

Об остальных советах, которые пригодятся при поездке на поезде, рассказала в своем видео блогер @Avanturizm.