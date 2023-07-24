Как разоблачить турагента-мошенника

В период летних отпусков и каникул активизируются турагенты-мошенники. Они под видом партнеров туроператора могут продавать фальшивые путевки на отдых в разных странах.

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Если вы подозреваете своего турагента в мошенничестве, лучше проверить его перед тем, как подписывать договор и платить за поездку. О том, как это сделать, — в материале “Рамблера”.

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Проверьте ссылки на сайте

Турагенты работают в определенной компании. Есть и те, кто ведет бизнес в одиночку, но таких очень мало, так как это — профессионалы со своей хорошей базой контактов. Проверьте, имеет ли компания вашего туроператора лицензию на продажу туров и выясните, с какими операторами она работает. Если вам предлагают оператора, которого нет в списке или направление, которым он не занимается, значит, перед вами мошенник.

Любые нестыковки должны вызвать у вас подозрение. Неправильные даты, не то направление. Все нужно очень тщательно проверять.

Читайте договор

Договор нужно читать очень внимательно, ведь под ним вы ставите свою подпись. Вчитывайтесь в каждое слово, даже если в первых строчках вы увидели типовой договор для турагента. Кроме того, в договоре должно быть указано юридическое лицо, которое предоставляет вам услуги. Его тоже можно проверить. Поиск в поисковиках даст вам имя учредителя, его историю бизнеса, дату и место регистрации и многое другое, что может вам пригодится. Проверьте юридическое лицо на долги, предыдущие скандалы и дату регистрации. Все это поможет вам выявить мошенника.

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