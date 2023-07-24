Что делать, если потерял паспорт за границей

Кошмарный сон для туриста – утеря паспорта за границей. Мало кто знает, что делать и куда обращаться в такой ситуации. На самом деле все не так страшно, рассказываем, как вернуть утерянный документ.

Обратиться в полицию

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Есть специальная туристическая полиция в каждой стране. Если такого отдела нет, можно обратиться в любой другой. Там помогут составить заявление на языке страны, подпишут его и заверят. Обязательно стоит сделать несколько копий или сфотографировать. Заявление нужно, чтобы показать его в посольстве России. Оно будет необходимо при восстановлении документа дома. Если вместе с паспортом пропало что-то еще, то это тоже стоит указать в документе.

Обратитесь в консульство

В консульстве обязаны принять вас без предварительной записи, потому что потеря паспорта – это экстренный случай. Однако большинство дипмиссий работает до обеда. В некоторых странах при покупке билетов на поезд или автобус онлайн нужен просто номер документа, в других его проверяют при посадке, где-то билеты продают и без документов.

Как подтвердить личность

Подтвердить личность можно несколькими способами:

российский паспорт;

нотариально заверенная копия российского паспорта;

водительские права;

другой документ, где есть имя, фамилия и фото (например, пропуск с работы);

скан или фото любого из паспортов, который нужно будет заверить в том же консульстве – за это обычно берут деньги;

два свидетеля с российскими документами, готовых подтвердить вашу личность (например, семья или друзья либо другие граждане РФ, которых можно найти в группах соцсетей или в мессенджерах);

Также в консульстве понадобятся две фотографии 35Х45 мм.

Консульство может провести проверку личности самостоятельно. Ведомство отправит запрос в ФМС по месту жительства, но это займет какое-то время, обычно несколько дней.

Временный документ

Консульство обязано выдать временный документ – временное свидетельство о праве возвращения на родину. Оно действительно всего 15 дней. Если вы хотите провести в стране больше времени, то обращаться в ведомство стоит не раньше, чем за две недели до отъезда. В третью страну по временному документу въехать не получится.

По возвращение на родину нужно сразу обратиться в отделение МВД, где выдадут новый паспорт. Нужно прикрепить заявление об утере старого из полиции.

Также можно обратиться в консульства или посольства тех стран, чьи действующие визы были в паспорте – в некоторых случаях их можно восстановить.

Краткий план, что делать при потере паспорта