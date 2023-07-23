Тревел-блогер: в поездках помогут органайзеры для вещей

«Во-первых, используйте органайзеры для чемоданов. Они помогают использовать пространство внутри багажа. В маленький чемодан влезают все нужное на неделю, в большой — на год», — рассказал Шарапов журналистам Пятого канала .

Шарапов рекомендует планировать свое путешествие заранее. Он предлагает предварительно отметить на карте все места, которые хочется посетить. Это позволит определить, в каком районе туристу будет удобнее забронировать отель, что, в свою очередь, позволит потратить меньше денег на общественный транспорт или такси.