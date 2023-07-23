Как легко пройти досмотр в аэропорту: 5 советов

Сотрудники аэропорта обязаны тщательно досматривать всех пассажиров. Иногда досмотр может сильно затянуться, если человек по незнанию нарушит какое-то правило. Порой это приводит к лишнему стрессу.

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Подробнее о том, как легко пройти досмотр в аэропорту, — в материале "Рамблера".

Не берите с собой сыр

После запоминающейся поездки многие хотят увезти домой не только сувениры, но и вкусную еду, например ароматный сыр. Не стоит этого делать. Сыр и другие органические продукты вроде мяса подсвечиваются на экране сотрудников оранжевым светом, что может вызвать лишние подозрения.

Взвесьте багаж заранее

Сделайте это дома перед поездкой в аэропорт или воспользуйтесь весами, которые часто устанавливают в зоне регистрации для удобства пассажиров. Даже если ваш багаж окажется тяжелее нужного, вы успеете распределить излишки между сумками или выложить ненужные вещи быстрее, чем подойдет время вашей регистрации. В противном случае придется доплачивать за перевес.

Держите ноутбук наготове

Если вы не горите желанием тратить время на поиск ноутбука и задерживать очередь, то лучше держите его наготове, перед этим положив в отдельный карман ручной клади. Убедитесь, что при прохождении досмотра сможете легко и быстро достать его и положить в лоток.

Позаботьтесь о своем внешнем виде

Обувь лучше всего надевать без шнурков, платформы и каблуков, чтобы в случае необходимости ее можно было легко снять. Одежду тоже желательно выбирать более простую: без многочисленных карманов и металлических украшений. Если хотите надеть ремень, то отдайте предпочтение модели с пластиковой пряжкой, иначе металл будет громко пищать при досмотре. Снимите аксессуары вроде часов и заколок.

Сложите мелкие вещи в карман или маленькую сумку