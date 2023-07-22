Как избежать потери багажа в аэропорту

Перед новым полётом с чемодана нужно снимать старые багажные бирки. Это следует делать потому, что при регистрации в аэропорту вам в любом случае наклеят новую. Но предыдущая может сбить с толку автоматическую систему сортировки багажа, и она в итоге распределит его не туда. Соответственно, вам уже будет не по пути. Что делать в случае, если чемодан не доедет, в общем-то, мы тоже расскажем.

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Что можно сделать, чтобы багаж не потеряли

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Во-первых, правильно его собрать. И начать нужно с выбора чемодана. Если он будет не чёрным — уже отлично. Важно, чтобы ваш выделялся из всей толпы — так вы заранее увидите его на багажной ленте, и значительно меньше шансы на то, что кто-то по ошибке заберёт ваше имуществе вместо своего.

Дальше лёгкая мера для того, чтобы чемодан отправили правильным маршрутом, а не куда распределит система сортировки. Для этого снимите с чемодана бумажные багажные бирки со штрихкодами, если они остались на нём с прошлого полёта. В противном случае ваши вещи могут улететь вообще в другую сторону или сильно задержаться в аэропорту из-за дополнительной проверки — надо же ещё разобраться, куда ваш чемодан собирается сейчас.

А вот другую бирку для багажа можно и повесить — ту, что с вашими данными. Это, как правило, твёрдые приспособления, которые вы покупаете сами и вешаете на ручку чемодана. Если его потеряют, не станет секретом, кто хозяин, вам даже смогут позвонить — напишите на ней свой номер телефона, имя и адрес электронной почты.

Следующая задача — содержимое должно доехать полным и цельным составом. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы грамотно сложить вещи:

не набивайте его доверху — может порваться молния;

болтающиеся ремни прикрепите — чтобы ни за что не зацепились;

всё хрупкое и острое оберните пупырчатой плёнкой или одеждой.

И универсальное правило: самые важные вещи везите с собой в ручной клади. Это, само собой, деньги, драгоценности и документы. Но в отдельных ситуациях важнее оказываются лекарства, зарядка для телефона или тёплая кофта. Поэтому подумайте, что может пригодиться именно вам в самолёте и по прилёте в ожидании выдачи багажа.

Чемодан собран. Дальше дело за тем, чтобы он успел оказаться в вашем самолёте. Для этого нужно зарегистрировать в аэропорту заранее: обычно, если рейс международный, рекомендуют приехать за 3 часа до вылета, а если внутренний, то за 2.

И ещё — регистрируйте багаж до конечного пункта, если ваш рейс предполагает пересадку. Очень часто человек прилетает куда и хотел, но пользоваться тем, что кропотливо собирал, не может, так как чемодан остался в промежуточной точке. По статистике, около половины всех проблем — задержка, потеря, порча багажа — происходит именно при пересадке.

Что делать, если багаж потеряли

Порядок действий в случае, если вы прилетели, а ваши вещи — нет, будет таким:

Убедитесь, что стоите у ленты выдачи багажа с вашего рейса (над ней будет табло с информацией). Если да, а вашего чемодана нет, осмотрите её ещё раз. Возможно, он слегка изменился за время путешествия и вы его просто не узнали. Например, прилетел сильно поцарапанным. Точно нет вашего? Значит, пришло время направиться к стойке Lost and Found. В зоне выдачи должна быть служба розыска, на крайний случай найдите представителя авиакомпании или сотрудника аэропорта, отвечающего за багажные дела. Если чемодан не найдут и так, придётся заполнить акт неприбытия багажа. Это обязательно! В противном случае с авиакомпании снимается ответственность за ваши вещи.

Кстати, нередко на стойке Lost and Found лишившимся багажа бесплатно выдают наборы с вещами первой необходимости.

Если багаж потерялся на международном перелете, узнайте, нужно ли заполнять таможенную декларацию. Дальше остаётся только ждать. Когда чемодан найдут, вам либо доставят его по адресу, который вы указали, либо попросят забрать в аэропорту. Пока ждёте, сохраняйте чеки на купленные вещи первой необходимости. Часть затрат вам возместят (какую — решится по ситуации, если у авиакомпании это заранее не прописано). Если вы не увидите свой багаж через 21 день, вам положена компенсация, так как он уже будет считаться потерянным. И в этом случае, и если его доставили, но с задержкой, вы должны написать претензию в авиакомпанию на электронную почту или простым письмом. Правила подачи и сроки рассмотрения указаны на сайте авиакомпании. В России, например, вынести решение по ней обязаны в течение 30 дней.

Как сделать ручную кладь компактной

В этом обычно хорошо разбираются те, кто собирал рюкзак для полёта уже сотни раз. Например, тревел-блогер Том Бурле.

По его словам, всё размерами покрупнее нужно надеть на себя или нести в руках. К примеру, если выбор стоит, куда кеды, а куда ботинки или толстовка и тонкая шерстяная жилетка.

Тяжёлые вещи он порекомендовал убирать вниз, носки — в ботинки, а средства гигиены разлить по флаконам и баночкам тревел-формата.