Как избежать потери багажа в аэропорту
Перед новым полётом с чемодана нужно снимать старые багажные бирки. Это следует делать потому, что при регистрации в аэропорту вам в любом случае наклеят новую. Но предыдущая может сбить с толку автоматическую систему сортировки багажа, и она в итоге распределит его не туда. Соответственно, вам уже будет не по пути. Что делать в случае, если чемодан не доедет, в общем-то, мы тоже расскажем.
Что можно сделать, чтобы багаж не потеряли
Во-первых, правильно его собрать. И начать нужно с выбора чемодана. Если он будет не чёрным — уже отлично. Важно, чтобы ваш выделялся из всей толпы — так вы заранее увидите его на багажной ленте, и значительно меньше шансы на то, что кто-то по ошибке заберёт ваше имуществе вместо своего.
Дальше лёгкая мера для того, чтобы чемодан отправили правильным маршрутом, а не куда распределит система сортировки. Для этого снимите с чемодана бумажные багажные бирки со штрихкодами, если они остались на нём с прошлого полёта. В противном случае ваши вещи могут улететь вообще в другую сторону или сильно задержаться в аэропорту из-за дополнительной проверки — надо же ещё разобраться, куда ваш чемодан собирается сейчас.
А вот другую бирку для багажа можно и повесить — ту, что с вашими данными. Это, как правило, твёрдые приспособления, которые вы покупаете сами и вешаете на ручку чемодана. Если его потеряют, не станет секретом, кто хозяин, вам даже смогут позвонить — напишите на ней свой номер телефона, имя и адрес электронной почты.
Следующая задача — содержимое должно доехать полным и цельным составом. Поэтому позаботьтесь о том, чтобы грамотно сложить вещи:
- не набивайте его доверху — может порваться молния;
- болтающиеся ремни прикрепите — чтобы ни за что не зацепились;
- всё хрупкое и острое оберните пупырчатой плёнкой или одеждой.
И универсальное правило: самые важные вещи везите с собой в ручной клади. Это, само собой, деньги, драгоценности и документы. Но в отдельных ситуациях важнее оказываются лекарства, зарядка для телефона или тёплая кофта. Поэтому подумайте, что может пригодиться именно вам в самолёте и по прилёте в ожидании выдачи багажа.
Чемодан собран. Дальше дело за тем, чтобы он успел оказаться в вашем самолёте. Для этого нужно зарегистрировать в аэропорту заранее: обычно, если рейс международный, рекомендуют приехать за 3 часа до вылета, а если внутренний, то за 2.
И ещё — регистрируйте багаж до конечного пункта, если ваш рейс предполагает пересадку. Очень часто человек прилетает куда и хотел, но пользоваться тем, что кропотливо собирал, не может, так как чемодан остался в промежуточной точке. По статистике, около половины всех проблем — задержка, потеря, порча багажа — происходит именно при пересадке.
Что делать, если багаж потеряли
Порядок действий в случае, если вы прилетели, а ваши вещи — нет, будет таким:
- Убедитесь, что стоите у ленты выдачи багажа с вашего рейса (над ней будет табло с информацией).
- Если да, а вашего чемодана нет, осмотрите её ещё раз. Возможно, он слегка изменился за время путешествия и вы его просто не узнали. Например, прилетел сильно поцарапанным.
- Точно нет вашего? Значит, пришло время направиться к стойке Lost and Found. В зоне выдачи должна быть служба розыска, на крайний случай найдите представителя авиакомпании или сотрудника аэропорта, отвечающего за багажные дела.
- Если чемодан не найдут и так, придётся заполнить акт неприбытия багажа. Это обязательно! В противном случае с авиакомпании снимается ответственность за ваши вещи.
Кстати, нередко на стойке Lost and Found лишившимся багажа бесплатно выдают наборы с вещами первой необходимости.
- Если багаж потерялся на международном перелете, узнайте, нужно ли заполнять таможенную декларацию.
- Дальше остаётся только ждать. Когда чемодан найдут, вам либо доставят его по адресу, который вы указали, либо попросят забрать в аэропорту.
- Пока ждёте, сохраняйте чеки на купленные вещи первой необходимости. Часть затрат вам возместят (какую — решится по ситуации, если у авиакомпании это заранее не прописано).
- Если вы не увидите свой багаж через 21 день, вам положена компенсация, так как он уже будет считаться потерянным.
- И в этом случае, и если его доставили, но с задержкой, вы должны написать претензию в авиакомпанию на электронную почту или простым письмом. Правила подачи и сроки рассмотрения указаны на сайте авиакомпании. В России, например, вынести решение по ней обязаны в течение 30 дней.
Как сделать ручную кладь компактной
В этом обычно хорошо разбираются те, кто собирал рюкзак для полёта уже сотни раз. Например, тревел-блогер Том Бурле.
По его словам, всё размерами покрупнее нужно надеть на себя или нести в руках. К примеру, если выбор стоит, куда кеды, а куда ботинки или толстовка и тонкая шерстяная жилетка.
Тяжёлые вещи он порекомендовал убирать вниз, носки — в ботинки, а средства гигиены разлить по флаконам и баночкам тревел-формата.
Для того чтобы увеличить размер ручной клади на месте, можно зайти в дьюти-фри — там с покупкой дадут пакет, и ту же толстовку (если вы её везли на себя не для тепла, а ради экономии места) сложить в него.