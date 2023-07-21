4 вещи для отпуска, без которых можно даже не собирать чемодан

Мы собрали топ трэвел-«необходимостей».

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Отправляясь в отпуск, мы часто берем вещи, которые едва ли нам пригодятся, а вот из нужно можем что-то забыть. Так как пора отпусков в самом разгаре, предлагаем свой топ «необходимостей» в ручной клади и багаже.

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Аптечка

Даже если вы отлично себя чувствуете в последнее время, не забываем об аптечке с основными препаратами. Вы не можете знать наверняка, что с вами ничего не случится — достаточно всего одного «коварного» блюда, чтобы застрять в номере на пару дней. Вам это нужно? Конечно, нет.

Итак, что же положить в первую очередь: жаропонижающее, обезболивающее, средства от аллергии и пищевых расстройств. Также не забудьте про оформление страховки, особенно если едете в экзотическую страну.

Уходовая косметика

Да, в отеле практически всегда вас ждет как минимум шампунь и гель для душа, но вы ведь понимаете, что качество этих средств оставляет желать лучшего? Если вы заботитесь о своих волосах, а ваша кожа склонна к появлению несовершенств, лучше взять привычные уходовые средства с собой, а на месте докупить полноценную версию продукта. Помните, что в ручную кладь в большинстве случаев можно взять жидкость объемом до литра

Клатч или маленький рюкзак

Многие не просто забывают, но и не понимают, зачем брать дополнительные аксессуары. Однако даже если вы едете на пару дней, вы вряд ли будете разъезжать по городу с трэвел-рюкзаком или объемной сумкой. Возьмите мягкий клатч или рюкзачок, которые можно легко сложить в дорожную сумку. Эти аксессуары не займут много места, и вы действительно оцените этот шаг, когда вам нужно будет выйти из номера только с картой и телефоном, которые вы легко уберете в сумочку.

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