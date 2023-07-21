18 причин недопуска на борт самолета
Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что авиакомпании имеют право отказать в перевозке пассажиров по некоторым причинам, связанным с состоянием здоровья человека.
Эксперты ВОЗ отметили, что летом многие люди спешат отправиться в отпуск за границу на самолете. Однако есть 18 причин, из-за которых путешественнику могут отказать в полете.
По данным организации, авиаперевозчик имеют право отказать в перевозке пассажиров, состояние которых может ухудшиться или иметь серьезные последствия в ходе полета.
От пассажира могут потребовать медосвидетельствование от врача, если есть признаки имеющегося у него заболевания, которое представляет опасность для воздушного судна, ухудшает благополучие и комфорт других путешественников и членов экипажа, а также требует медпомощи во время полета.
Бортпроводник, заподозривший до вылета у пассажира недуг, должен сообщить капитану самолета. Последний принимает решение, годен ли человек к путешествию.
Правила у авиакомпаний различаются, поэтому их необходимо проверить перед бронированием билета.
Так, отказать в полете могут людям:
- с гипсовой повязкой;
- с нестабильным психическим здоровьем;
- с повышенным давлением в головном мозге;
- с декомпрессионной болезнью после погружения;
- с инфекцией в ухе;
- с пневмотораксом;
- с серповидно-клеточной анемией;
- с одышкой в покое;
- с пневмонией;
- с болью в груди;
- с тяжелыми хроническими болезнями;
- с инфекциями;
- с сердечно-сосудистыми болезнями.
Также не пустить на борт самолета могут граждан, недавно перенесших инсульт, инфаркт и операцию, а также женщин после 36-й недели беременности и младенцев в возрасте до 48 часов, сообщает Еxpress.