18 причин недопуска на борт самолета

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что авиакомпании имеют право отказать в перевозке пассажиров по некоторым причинам, связанным с состоянием здоровья человека.

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Эксперты ВОЗ отметили, что летом многие люди спешат отправиться в отпуск за границу на самолете. Однако есть 18 причин, из-за которых путешественнику могут отказать в полете.

По данным организации, авиаперевозчик имеют право отказать в перевозке пассажиров, состояние которых может ухудшиться или иметь серьезные последствия в ходе полета.

От пассажира могут потребовать медосвидетельствование от врача, если есть признаки имеющегося у него заболевания, которое представляет опасность для воздушного судна, ухудшает благополучие и комфорт других путешественников и членов экипажа, а также требует медпомощи во время полета.

Бортпроводник, заподозривший до вылета у пассажира недуг, должен сообщить капитану самолета. Последний принимает решение, годен ли человек к путешествию.

Правила у авиакомпаний различаются, поэтому их необходимо проверить перед бронированием билета.

Так, отказать в полете могут людям:

с гипсовой повязкой;

с нестабильным психическим здоровьем;

с повышенным давлением в головном мозге;

с декомпрессионной болезнью после погружения;

с инфекцией в ухе;

с пневмотораксом;

с серповидно-клеточной анемией;

с одышкой в покое;

с пневмонией;

с болью в груди;

с тяжелыми хроническими болезнями;

с инфекциями;

с сердечно-сосудистыми болезнями.