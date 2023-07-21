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18 причин недопуска на борт самолета

Специалисты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) предупреждают, что авиакомпании имеют право отказать в перевозке пассажиров по некоторым причинам, связанным с состоянием здоровья человека.

18 причин недопуска на борт самолета
© runews24.ru

Эксперты ВОЗ отметили, что летом многие люди спешат отправиться в отпуск за границу на самолете. Однако есть 18 причин, из-за которых путешественнику могут отказать в полете.

По данным организации, авиаперевозчик имеют право отказать в перевозке пассажиров, состояние которых может ухудшиться или иметь серьезные последствия в ходе полета.

От пассажира могут потребовать медосвидетельствование от врача, если есть признаки имеющегося у него заболевания, которое представляет опасность для воздушного судна, ухудшает благополучие и комфорт других путешественников и членов экипажа, а также требует медпомощи во время полета.

Бортпроводник, заподозривший до вылета у пассажира недуг, должен сообщить капитану самолета. Последний принимает решение, годен ли человек к путешествию.

Правила у авиакомпаний различаются, поэтому их необходимо проверить перед бронированием билета.

Так, отказать в полете могут людям:

  • с гипсовой повязкой;
  • с нестабильным психическим здоровьем;
  • с повышенным давлением в головном мозге;
  • с декомпрессионной болезнью после погружения;
  • с инфекцией в ухе;
  • с пневмотораксом;
  • с серповидно-клеточной анемией;
  • с одышкой в покое;
  • с пневмонией;
  • с болью в груди;
  • с тяжелыми хроническими болезнями;
  • с инфекциями;
  • с сердечно-сосудистыми болезнями.

Также не пустить на борт самолета могут граждан, недавно перенесших инсульт, инфаркт и операцию, а также женщин после 36-й недели беременности и младенцев в возрасте до 48 часов, сообщает Еxpress.