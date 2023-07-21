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Как купить авиабилеты по дешевым ценам

Россиянам рассказали, как можно сэкономить при покупке авиабилетов.

Как купить авиабилеты по дешевым ценам
© РИА "ФедералПресс"

Рекомендациями поделился директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.

«Сэкономить деньги при покупке билетов на самолет можно с помощью отслеживания курса рубля, а также приобретения на ночное и вечернее время в будние дни», – отметил эксперт.

По его словам, пересчет стоимости авиабилетов исходя из курса валют происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому если рубль растет, лучше покупать билеты в среду или позже, а если рубль падает, то во вторник.

Также Евгений Абрамзон посоветовал следить за распродажами и акциями авиакомпаний. Кроме того, стоит обратить внимание на календарь цен. Именно так можно подстроить поездку под выгодные условия, пишет РИА Новости.