Как купить авиабилеты по дешевым ценам

«Сэкономить деньги при покупке билетов на самолет можно с помощью отслеживания курса рубля, а также приобретения на ночное и вечернее время в будние дни», – отметил эксперт.

По его словам, пересчет стоимости авиабилетов исходя из курса валют происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому если рубль растет, лучше покупать билеты в среду или позже, а если рубль падает, то во вторник.