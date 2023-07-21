Как купить авиабилеты по дешевым ценам
Россиянам рассказали, как можно сэкономить при покупке авиабилетов.
Рекомендациями поделился директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон.
«Сэкономить деньги при покупке билетов на самолет можно с помощью отслеживания курса рубля, а также приобретения на ночное и вечернее время в будние дни», – отметил эксперт.
По его словам, пересчет стоимости авиабилетов исходя из курса валют происходит в ночь со вторника на среду. Поэтому если рубль растет, лучше покупать билеты в среду или позже, а если рубль падает, то во вторник.
Также Евгений Абрамзон посоветовал следить за распродажами и акциями авиакомпаний. Кроме того, стоит обратить внимание на календарь цен. Именно так можно подстроить поездку под выгодные условия, пишет РИА Новости.