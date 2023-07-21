Названы самые опасные места для сна в самолете

Бортпроводник Томми Чимато рекомендовал пассажирам не выбирать место около окна, если они планируют поспать во врем полета.

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Также он посоветовал не прикасаться к иллюминатору головой, поскольку вы будете не единственным, кто так сделал.

«Вы даже не представляете, сколько взрослых и детей вытирали руки или еще какие-то вещи о стекло», — подчеркнул Чимато в беседе с Mirror.

Кроме того, бортпроводник рекомендовал не надевать в самолет шорты, поскольку в короткой одежде кожа находится в контакте с большим количеством микробов.

Чимато напомнил, что туалет является самым грязным помещением на воздушном судне. Он призвал пассажиров не прикасаться к кнопке смыва голыми руками. Для этого стюард предложил использовать салфетку или бумагу.