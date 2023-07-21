Что делать, если опоздали на борт или регистрацию на рейс

Опоздание на авиарейс – одно из самых неприятных событий, которые могут случиться с путешественником. Но даже в самом безнадежном случае, когда самолет уже исчез за облаками, можно попытаться спасти поездку. «ФедералПресс» рассказывает в инструкции, что нужно делать, когда опаздываешь на борт, и как выйти из ситуации с минимальными потерями.

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Как успеть в аэропорт вовремя

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Рекомендуем приезжать в аэропорт за три часа до вылета международного рейса и за два часа – до внутреннего. Если вы перевозите домашнее животное или везете оружие и боеприпасы, добавьте еще один час.

Когда заканчивается регистрация на рейс

Регистрация в аэропорту начинается за 2–3 часа и заканчивается за 40–60 минут до запланированного вылета, как на внутренних, так и на международных рейсах. Иногда это может занять 30 или 75–90 минут.

Обратите внимание, что онлайн-регистрация обычно заканчивается раньше обычной. Точные сроки регистрации лучше уточнять перед каждым рейсом отдельно на официальном сайте аэропорта или авиакомпании.

Когда заканчивается посадка

Посадка в самолет заканчивается за 15–30 минут до вылета. После этого гейт (выход на посадку) закрывается, и, скорее всего, вас не пустят в самолет, даже если он еще не улетел. Время вылета и прилета указаны в авиабилете по местному времени.

Как оформить посадочный талон онлайн

Если у вас мало времени, лучше оформите посадочный талон на рейс через интернет. Рекомендуем воспользоваться мобильным приложением авиакомпании, чтобы получить мобильный талон. Он представляет собой электронную версию обычного бумажного талона, специально адаптированную для использования на смартфоне. Вам не нужно печатать его – достаточно показать на экране телефона.

В аэропорту QR-код на мобильном посадочном талоне отсканируют, чтобы получить информацию о вас и вашем маршруте (кстати, не стоит публиковать фото QR-кода в социальных сетях). Если вы зарегистрировались онлайн, вам также могут выдать обычный бумажный посадочный талон, который несовместим с мобильными устройствами и требует распечатки. Но при регистрации через приложение, вероятнее всего, вы получите мобильный талон.

В аэропорту, если еще можете успеть

Перед досмотром проверьте свою ручную кладь, чтобы там не было запрещенных предметов вроде бутылок с водой или ножниц. Это поможет избежать задержек при прохождении контроля.

В любой очереди просите пропустить вас вперед

Если вы стоите в очереди на регистрацию, обратитесь к сотруднику авиакомпании – опаздывающих обычно регистрируют без очереди. На пункте контроля и досмотра будьте вежливы – и другие пассажиры вас, скорее всего, пропустят. Если вы путешествуете с детьми, то в принципе имеете право проходить без очереди.

Воспользуйтесь услугой Fast Track

В больших аэропортах, если вы уже зарегистрировались и до вылета остается 40 минут, можно использовать эту опцию. Она предоставляет возможность пройти контроль быстрее, часто с сопровождающим сотрудником аэропорта. Вы попадете в зону вылета через отдельный коридор, без очередей – так же, как пассажиры бизнес-класса. Лучше заранее забронировать услугу Fast Track онлайн или по телефону, пока вы едете в аэропорт или стоите в очереди на регистрацию.

Следите за номером гейта

На вашем посадочном талоне указан выход на посадку и время, до которого вы должны прибыть к нему. Однако гейт может измениться в любой момент, поэтому регулярно проверяйте информацию на табло. Не расслабляйтесь, пока не дойдете до гейта и не убедитесь, что успеваете на рейс.

Что делать, если не успели на регистрацию

Если вы опаздываете, советуем связаться с авиакомпанией и сообщить, что вы не сможете улететь этим рейсом, но намереваетесь использовать остальные перелеты по билету. Если вы не являетесь на рейс до окончания регистрации и не уведомите об этом авиакомпанию, то в большинстве случаев ваш билет будет аннулирован вместе с обратным и всеми стыковочными рейсами.

Узнайте, возможен ли возврат или обмен билета

Спросите у оператора, возможно ли обменять билет, и сразу по телефону измените его на другое время или дату. Если обмен не возможен даже с доплатой, вам придется приобрести новый билет, но, по крайней мере, обратные и стыковочные рейсы не будут утрачены. Номер телефона службы поддержки можно найти в авиабилете. Если не можете дозвониться, напишите в чат на сайте авиакомпании или в социальных сетях – ссылки должны быть указаны в электронном билете.

Попросите как можно скорее вас зарегистрировать

Если вы опоздали на регистрацию на 5–10 минут – срочно бегите к нужной стойке и просите вас зарегистрировать. Если будете вежливы и улыбчивы – есть шанс, что вам помогут после установленного времени. Решение о регистрации опоздавшего пассажира зависит от нескольких факторов:

Насколько далеко находится гейт;

Нужно ли сдавать багаж;

Переданы или нет списки пассажиров диспетчеру.

Из-за этого некоторым выдают посадочный талон после окончания регистрации, а другим отказывают.

Я опоздал на самолет. Что делать?

Если вы зарегистрировались, но осознали, что опаздываете, обязательно свяжитесь с авиакомпанией и отмените регистрацию. Как правило, если пассажир зарегистрировался, но опоздал на посадку, в большинстве случаев считается его промахом.

Если вы получили посадочный талон, но из-за долгих очередей на досмотре опоздали на посадку – самолет улетит без вас, и ни авиакомпания, ни аэропорт не несут ответственности за это.

В соответствии с пунктами 90 и 91 Федеральных авиационных правил России, пассажир обязан приходить к гейту вовремя, длительные процедуры паспортного и таможенного контроля не являются уважительной причиной опоздания.

Однако, если вы столкнулись с действительно аномальными очередями и опоздали, несмотря на то что прибыли за 2–3 часа до вылета, имеет смысл обратиться в суд с иском против авиакомпании за медленную регистрацию или против аэропорта за медленное обслуживание на контроле и досмотре, требуя возмещения убытков.

В суде будут рассматриваться доказательства, включая записи с видеокамер, и будет принято решение о вине авиакомпании или аэропорта в инциденте. Параллельно можно подать жалобу в Роспотребнадзор и прокуратуру.

Что будет, если не явиться на посадку

Возможно, вашу фамилию объявят несколько раз по громкой связи, но аэропорт не обязан это делать. Иногда вас могут попытаться найти в ближайших магазинах и ресторанах около гейта.

Когда время выхода на посадку истекло, авиакомпания начинает снимать с рейса багаж опоздавших пассажиров.

Если вы появитесь через 5–10 минут, есть шанс, что вас все еще пустят на рейс, особенно если у вас есть багаж и вас легче отвезти на борт, чем искать и возвращать чемоданы. Если ваш багаж сняли с рейса, для его получения нужно будет обратиться в авиакомпанию.

Однако, если вы опоздали на посадку и сотрудники авиакомпании сообщают, что ничего больше не могут сделать, это будет считаться неявкой на рейс (no-show). В таком случае рекомендуем позвонить в представительство авиакомпании в аэропорту или в колл-центр, чтобы узнать, можно ли обменять или вернуть билет.

Как поменять или вернуть билет на рейс

Билеты эконом-класса, скорее всего, вернуть не получится, и они пропадут. Билеты в бизнес-класс, как правило, можно обменять или вернуть без потерь. Важно помнить, что это не происходит автоматически – обратитесь в авиакомпанию и оформите возврат.

Иногда билет нельзя вернуть, но можно обменять с доплатой. Если вы решите перебронировать билет после закрытия регистрационных стоек, придется заплатить разницу в тарифах с новым билетом, а также сбор за переоформление и штраф за неявку. Штраф – это сбор, который взимается авиакомпанией при возврате или обмене билета.

Обязательно сообщите авиакомпании о желании сохранить стыковочные и обратные перелеты.