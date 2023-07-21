Что делать, если заболел в отпуске

Заболеть можно в любой момент. К сожалению, от этого не застрахован никто. Но что делать, если это случилось с вами в отпуске во время отдыха на море, в горах или во время путешествия по стране или за границей?

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Подробнее о том, на какую бесплатную медицинскую помощь вам можно рассчитывать, если вы заболели, находясь в другом регионе, как ее получить, можно ли там пройти диспансеризацию, и продлится ли ваш отпуск, если во время него пришлось взять больничный, читайте в эксклюзивном материале "РГ".

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Если вы заболели на отдыхе в другом регионе России

Отправляясь в путешествие по России, обязательно возьмите с собой полис ОМС для каждого члена семьи. Как объяснили "РГ" в Федеральном фонде обязательного медицинского страхования (ФОМС), полис ОМС действует на всей территории России. И каждый человек, застрахованный в системе ОМС, имеет право на бесплатную медпомощь на всей территории страны.

При обращении за медпомощью в другом регионе нужно предъявить полис ОМС и паспорт (для детей младше 14 лет - свидетельство о рождении).

Вы всегда сможете уточнить свое право на получение бесплатной медицинской помощи по ОМС в своей страховой медицинской организации, телефон для связи указан на обороте документа. Также рекомендуем заранее сохранить номер контакт-центра страховой компании в своем телефоне. Если вы не помните, в какой страховой компании по ОМС вы застрахованы, обратитесь в территориальной фонд ОМС своего региона по телефону или воспользуйтесь разделом "Проверка полиса" на сайте фонда ОМС (при наличии сервиса).

При этом экстренная помощь при заболеваниях, травмах, отравлениях, несчастных случаях и других состояниях, требующих срочного медицинского вмешательства, оказывается бесплатно всем людям, в том числе иностранцам и лицам без гражданства, даже если у человека нет полиса ОМС.

Есть ли виды медицинской помощи, в которых пациенту могут отказать

В фонде ОМС уточняют, что отказ в оказании любой медпомощи из-за того, что полис получен в другом регионе, неправомерен.

Какие виды бесплатной помощи могут оказать пациенту

инфекционные и паразитарные болезни;

новообразования;

болезни крови, кроветворных органов;

болезни глаза и его придаточного аппарата;

болезни уха и сосцевидного отростка;

болезни органов дыхания;

болезни органов пищеварения;

болезни кожи и подкожной клетчатки;

травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин;

беременность, роды, послеродовой период и так далее. Вот только некоторые заболевания и состояния, при которых медпомощь оказывается бесплатно:

Что делать, если вам все же отказали в бесплатной медицинской помощи

Если по какой-то причине иногороднему отказали в бесплатной медпомощи и проблему не удается решить на уровне регистратуры, следует обратиться к руководителю медорганизации. Кроме того, можно позвонить в страховую компанию, выдавшую полис ОМС, где дадут ответы на все вопросы, подскажут, как действовать, и при необходимости вмешаются, чтобы защитить пациента.

Также во всех регионах действуют горячие линии территориальных фондов обязательного медицинского страхования, где можно оперативно получить консультативную помощь по интересующим вопросам.

Можно ли пройти диспансеризацию в другом регионе

Да, можно. Диспансеризацию можно пройти как в медорганизации, к которой человек прикреплен, так и в любой другой, без привязки к региону. В том числе это можно сделать, находясь в отпуске или командировке, пояснили в Федеральном фонде ОМС.

"Именно профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, включают в себя все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее опасных заболеваний на ранних стадиях. Поэтому в последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины", - отметил председатель ФОМС Илья Баланин.

Ожидается, что в этом году диспансеризацию пройдут более 86 млн россиян, в том числе 11 млн - углубленную.

Если вы заболели за границей

Как известно, люди, выезжающие на отдых за рубеж, заранее сами покупают себе медицинскую страховку. Размер страховой суммы устанавливается по соглашению страхователя со страховщиком.

Медицинская страховка при поездке за границу: от чего зависит размер

Размер страховки зависит от требований, предъявляемых принимающей страной, но она не может быть меньше суммы, эквивалентной 2 млн рублей по официальному курсу Банка России на дату заключения договора страхования.

Так, например, для стран Шенгена стандартная страховая сумма составляет 30 тысяч евро. Для территории страхования "Весь мир" минимальная страховая сумма - 50 тысяч долларов, рассказывает "РГ" замдиректора департамента методологии и андеррайтинга личного страхования ПАО СК "Росгосстрах" Ольга Купцова.

На что можно рассчитывать в рамках этой медицинской страховки

Чаще всего застрахованные выбирают классическую программу "Эконом". В нее входит амбулаторно-поликлиническая помощь, телемедицина, пребывание и лечение в круглосуточном стационаре, экстренная стоматология, транспортировка к врачу или в медорганизацию на территории страхования, транспортировка с территории страхования до транспортного узла, ближайшего к ПМЖ, включая сопровождение медицинским персоналом, организация возвращения тела (останков) или урны с прахом в случае летального исхода, проезд до ПМЖ после круглосуточного стационарного лечения, расходы на пребывание в стационаре одного из родителей (взрослого близкого родственника) при госпитализации застрахованного ребенка до 14 лет, организация и проведение поисково-спасательных работ.

Ответственность страховой компании прекращается после того, как закончится страховая сумма, уточняют в "Росгосстрахе". Клиентам, у которых есть риски обострения хронических заболеваний во время отпуска, инфарктов, инсультов (а обычно они осведомлены о наличии у них таких рисков) рекомендуется не ограничиваться программой "Эконом", а выбирать программу, соответствующую их медицинскому статусу. Например, включить в страховку опцию "Хроническое заболевание".

Что делать, если полиса со страховой суммой недостаточно для оплаты лечения

Тем не менее возможны ситуации, когда даже полиса с максимально широким покрытием недостаточно. В этом случае после того, как закончится страховая сумма, в действие вступают законы страны пребывания, чаще всего предполагающие самостоятельную оплату пациентом оказываемой ему медицинской помощи. При отсутствии средств у застрахованного он может обратиться в министерство здравоохранения России, которое решает такие случаи в индивидуальном порядке.

Если за границей у путешественника выявляется COVID, то полисного покрытия хватает на его лечение, включая карантинные мероприятия вплоть до получения разрешения на обратный перелет в Россию.

Вообще, чем выше страховая сумма, тем больше уверенности в том, что она покроет затраты, если произойдет нештатная ситуация.

Если отдых будет вместе с детьми, то желательно выбрать программу с опцией возвращения несовершеннолетних детей к ПМЖ.

Также надо учитывать, что для разных стран характерны разные риски для туристов. Если в Европе специфических заболеваний, свойственных для региона, нет, то в Таиланде, Индии, Индонезии, других странах Азии есть "свои" диагнозы. Так, в Малайзии, в Индии, на Бали, в Таиланде и Камбодже у застрахованных преобладает диагноз "гастроэнтерит", что объясняется частым несоблюдением санитарных норм, жарким климатом и специфической едой.

В Индонезии, Таиланде и на Бали достаточно часто фиксируются разные травмы, так как там популярны передвижения на мотобайках и нет должного регулирования движения транспортных средств. Отдельно можно выделить Египет с диагнозом "травма стоп (или других частей тела) иголками морского ежа".

Продлят ли отпуск, если открыл больничный

Если во время ежегодного оплачиваемого отпуска вы официально оформили больничный лист, то согласно статье 124 Трудового кодекса, работодатель должен будет продлить отпуск работнику или перенести его на другой период с учетом пожеланий последнего, напомнили "РГ" в Роструде. Отпуск должен быть продлен на количество дней, которые проболел человек.

А вот если на отдыхе заболел не работник, а его ребенок, и пришлось оформить больничный, то отпуск не продлевается и не переносится, разве что работодатель может это сделать по собственной инициативе.

Как еще можно продлить оплачиваемый отпуск

Помимо этого, оплачиваемый отпуск можно продлить и за счет прохождения диспансеризации. Так, работникам до 30 лет положен один дополнительный день отпуска на диспансеризацию раз в три года. С 40 лет до предпенсионного возраста - по одному дню ежегодно. Предпенсионерам и работающим пенсионерам - 2 дня в год.