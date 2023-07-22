Совет педиатра: что взять с собой на море для путешествия с детьми

"Рамблер" обсудил со специалистами, что стоит обязательно взять с собой в путешествие с детьми, чтобы никакая болезнь не испортила отдых.

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О том, что должно входить в аптечку для того, чтобы избежать осложнений на отдыхе с ребенком, рассказала врач-педиатр Мария Фадеева.

Жаропонижающее (парацетемол/ибупрофен в сиропе/таблетках/ректальных суппозиториях в зависимости от возраста). Аспирин, димедрол, анальгин не подходят! Фадеева Мария Владимировна Врач-педиатр

Солевой раствор для туалета носа (Аквалор/Аквамарис/0.9 % р-р NaCl) капли- для малышей, для старших- спрей/душ.

Помощь для туалета носа: назальный аспиратор/пипетка (для малышей), Долфин для старших детей

Сосудосуживающие капли в нос (использовать для старших детей в случае, когда нос вообще не дышит: на основе оксиметазолина или ксилометазолина, обратите внимание на концентрацию препарата по возрасту!)

Антигистаминные (Зиртек/Зодак/Кларитин/Эриус, до 6 месяцев - Фенистил капли). Не Супрастин/Тавегил!

Для регидратации на случай кишечной инфекции (Регидрон БИО/Хумана электролит/Биогайя ОРС/Гидровит/ Адиаирин Регидро)

Кроме того, в аптечке обязательно должны быть:

Сосудосуживающие капли в нос (использовать для старших детей в случае, когда нос вообще не дышит: на основе оксиметазолина или ксилометазолина, обратите внимание на концентрацию препарата по возрасту!)

Антигистаминные (Зиртек/Зодак/Кларитин/Эриус, до 6 месяцев - Фенистил капли). Не Супрастин/Тавегил!

Для регидратации на случай кишечной инфекции (Регидрон БИО/Хумана электролит/Биогайя ОРС/Гидровит/ Адиаирин Регидро)

Глазные антисептические капли (Витабакт/Бактавит/Окомистин)