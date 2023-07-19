Назван хитрый способ сэкономить на отдыхе

Путешественница Мирей: негативные отзывы об отелях позволят получить скидку. Да, именно гневные жалобы порой творят чудеса. Как и рестораны, гостиницы пытаются загладить вину перед гостем, поэтому в качестве извинения администрация может сделать вам выгодное предложение, рассказала журналист Юлия Мирей. Ещё дисконты охотно дают, если отдых в отеле пришёлся на важную для постояльца дату — например, годовщину свадьбы.

Жалоба = скидка

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Главная задача любых отзывов на отели — сориентировать человека и дать ему понять, стоит ли заселяться в ту или иную гостиницу. Но для самого бизнеса отзывы — это ещё и репутация. Поэтому заведения тщательно мониторят, что там о них пишут в Сети. И если кто-то из бывших гостей жалуется, то перед ним пытаются загладить вину.

Это принцип работает и в хороших ресторанах. Если гость, к примеру, возмутился долгим ожиданием официанта, ему к основному заказу потом могут бесплатно принести какой-нибудь напиток. Поэтому журналист-путешественник Юлия Мирей в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовала перед заселением оставить отелю плохой отзыв.

Только гневная жалоба должна быть адекватной и конструктивной. Например, в интересующем вас заведении останавливалась ваша подруга, и её там не устроил неработающий кондиционер в номере, из-за чего пришлось сидеть в духоте. Можно написать об этом в отзыве как бы от её имени.

Важная дата = скидка

Ещё один способ получить скидку от отеля — сообщить администрации, что ваш отдых связан с важной датой. Например, вы приехали на медовый месяц. Отель, скорее всего, захочет показать свою учтивость. Поздравить могут скидкой на проживание, бесплатным алкоголем или ещё чем-нибудь приятным.

Бронируйте номера напрямую

Номера в отелях лучше бронировать не через специальные сервисы бронирования, а напрямую. Посредники берут с гостиниц комиссию, что поднимает стоимость проживания.

Когда вы бронируете номер прямо в отеле, у него появляется возможность дать вам скидку, отметила Мирей. Особенно это касается отдыха в частных гостевых домах — их владельцы нередко предлагают хороший дисконт, если нет посредников.

Как заселиться бесплатно

Если у вас есть блог про путешествия и он пользуется популярностью — пользуйтесь! С администрацией отеля можно договориться: вы бесплатно проживаете там, но рассказываете своим подписчикам о заведении. Конечно, гостиница будет ждать восторженных рассказов, а не хулы.

Что делать, если денег нет

Страшный сон любого путешественника выглядит примерно так: он приезжает в далёкую страну и прямо во время отдыха теряет все деньги и ценные вещи. Что делать?

Вот что можно предпринять, если у вас что-то украли:

сообщите о случившемся отельному гиду — представителю туроператора;

расскажите о произошедшем администрации отеля. Если не знаете языка, воспользуйтесь услугами гида;

вызовите с представителями отеля полицию и передайте информацию в консульство РФ.

А ещё полезно декларировать ценные вещи при пересечении границы. Тогда вы без проблем сможете обратиться в страховую отеля и потребовать компенсации, если пропажа произошла в гостинице.