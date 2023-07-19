Назван хитрый способ сэкономить на отдыхе
Путешественница Мирей: негативные отзывы об отелях позволят получить скидку. Да, именно гневные жалобы порой творят чудеса. Как и рестораны, гостиницы пытаются загладить вину перед гостем, поэтому в качестве извинения администрация может сделать вам выгодное предложение, рассказала журналист Юлия Мирей. Ещё дисконты охотно дают, если отдых в отеле пришёлся на важную для постояльца дату — например, годовщину свадьбы.
Жалоба = скидка
Главная задача любых отзывов на отели — сориентировать человека и дать ему понять, стоит ли заселяться в ту или иную гостиницу. Но для самого бизнеса отзывы — это ещё и репутация. Поэтому заведения тщательно мониторят, что там о них пишут в Сети. И если кто-то из бывших гостей жалуется, то перед ним пытаются загладить вину.
Это принцип работает и в хороших ресторанах. Если гость, к примеру, возмутился долгим ожиданием официанта, ему к основному заказу потом могут бесплатно принести какой-нибудь напиток. Поэтому журналист-путешественник Юлия Мирей в беседе с «Вечерней Москвой» посоветовала перед заселением оставить отелю плохой отзыв.
Только гневная жалоба должна быть адекватной и конструктивной. Например, в интересующем вас заведении останавливалась ваша подруга, и её там не устроил неработающий кондиционер в номере, из-за чего пришлось сидеть в духоте. Можно написать об этом в отзыве как бы от её имени.
Важная дата = скидка
Ещё один способ получить скидку от отеля — сообщить администрации, что ваш отдых связан с важной датой. Например, вы приехали на медовый месяц. Отель, скорее всего, захочет показать свою учтивость. Поздравить могут скидкой на проживание, бесплатным алкоголем или ещё чем-нибудь приятным.
Бронируйте номера напрямую
Номера в отелях лучше бронировать не через специальные сервисы бронирования, а напрямую. Посредники берут с гостиниц комиссию, что поднимает стоимость проживания.
Когда вы бронируете номер прямо в отеле, у него появляется возможность дать вам скидку, отметила Мирей. Особенно это касается отдыха в частных гостевых домах — их владельцы нередко предлагают хороший дисконт, если нет посредников.
Как заселиться бесплатно
Если у вас есть блог про путешествия и он пользуется популярностью — пользуйтесь! С администрацией отеля можно договориться: вы бесплатно проживаете там, но рассказываете своим подписчикам о заведении. Конечно, гостиница будет ждать восторженных рассказов, а не хулы.
Что делать, если денег нет
Страшный сон любого путешественника выглядит примерно так: он приезжает в далёкую страну и прямо во время отдыха теряет все деньги и ценные вещи. Что делать?
Вот что можно предпринять, если у вас что-то украли:
- сообщите о случившемся отельному гиду — представителю туроператора;
- расскажите о произошедшем администрации отеля. Если не знаете языка, воспользуйтесь услугами гида;
- вызовите с представителями отеля полицию и передайте информацию в консульство РФ.
А ещё полезно декларировать ценные вещи при пересечении границы. Тогда вы без проблем сможете обратиться в страховую отеля и потребовать компенсации, если пропажа произошла в гостинице.
У россиян всё популярнее становятся отели с all inclusive («всё включено»). Они есть не только в Турции, но и у нас в стране. Правда, отдых там не из самых дешёвых. Тем не менее выгодные варианты всё ещё есть.