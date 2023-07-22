Почему самолеты не летают по прямой

Многих интересует вопрос, почему расстояние из Нью-Йорка в Москву по прямой длиннее, чем по кругу. "Рамблер" расскажет о том, почему так происходит.

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Так, расстояние из Москвы в Нью-Йорк по прямой будет равно 8910 км, а если полететь в США по другой траектории, полукругом, то маршрут займет 7500 км.

Причина заключается в том, что Земля не является идеальной сферой, а немного сплющена на полюсах и выпуклая на экваторе.

Это значит, что самое короткое расстояние между двумя точками на планете не будет идти по прямой. Такой маршрут будет намного дольше, чем полет по "дуге большого круга".

Дуге большого круга, или ортодромией, называют самое короткое расстояние между двумя точками на сфере.

В самолетовождении ортодромия представляет собой дугу большого круга. Через две точки на земной поверхности, расположенные не на противоположных концах одного диаметра Земли, можно провести только одну ортодромию. При этом ортодромия пересекает меридианы под различными углами.