5 советов для тех, кто отправляется в деловую поездку

Деловая поездка — отличный способ совместить работу с путешествием. Однако вашей командировке могут помешать непредвиденные обстоятельства. Чтобы поездка прошла без неожиданностей, стоит заранее задуматься о возможных проблемах.

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Подробнее о том, как сделать свою деловую поездку максимально комфортной, — в материале «Рамблера».

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Проверьте все свои брони

Если компания покупала вам билет на самолет и бронировала номер в гостинице, обязательно перепроверьте все детали поездки заранее. Если речь идет о билете, то зайдите на сайт авиакомпании и введите туда номер брони и фамилию. Это позволит проверить покупку. Что касается будущего места проживания, позвоните в отель и уточните дату, адрес, функциональность номера, наличие дополнительных услуг. Гораздо проще решить проблемы за несколько дней до поездки, чем беспокоиться об этом уже по прибытии.

Позаботьтесь о зарядке

Заранее убедитесь, что ноутбук, телефон и планшет заряжены. Если после посадки вам понадобится сразу же ехать на деловую встречу, то вам негде будет зарядить свои девайсы.

Возьмите с собой в ручную кладь сменную одежду

Неуклюжие попутчики и турбулентность часто могут стать причиной внезапных пятен на вашем новом деловом костюме. Даже если вы отправляетесь в короткую однодневную поездку, не забудьте взять в ручную кладь сменную одежду на случай непредвиденных обстоятельств. Вы сможете быстро переодеться в аэропорту и не чувствовать себя неловко на деловой встрече.

Убедитесь, что знаете всю информацию о командировочных расходах

Заранее выясните размер ваших командировочных, а также все детали о том, какие расходы они покрывают. Входят ли в них обслуживание номера, поездки в такси или, например, химчистка. Если компания оплачивает эти услуги, то обязательно пользуйтесь ими. Они сделают вашу поездку более комфортной. А чтобы не пришлось заполнять отчет о расходах, используйте корпоративную карту.

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