4 секрета, как сделать отдых дешевле и комфортнее

Планируя отдых на курорте, человек хочет получить все доступные преимущества за минимальную стоимость.

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«Вечерняя Москва» обсудила с журналистом-путешественником Юлией Мирей, о каких секретах не знает большинство туристов, хотя они могут серьезно сэкономить.

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Эксперт назвала несколько простых лайфхаков, которые могут сделать отдых комфортнее и выгоднее.

Негативный отзыв

Отзывы, по словам журналиста, могут помочь вернуться в отель с большой скидкой или даже бесплатно:

— Этот лайфхак работает с негативными комментариями. Когда человек столкнулся с неудачными условиями проживания и рассказал об этом в публичном пространстве, в интернете, отель предлагает загладить вину, чтобы улучшить впечатления туриста. Как с неудачным блюдом в ресторане, так и в случае неудачного отдыха в отеле администрация заинтересована изменить мнение гостей, поэтому они могут сделать выгодное предложение.

Бронирование напрямую

Если отель большой, то не имеет значения, где бронировать проживание — на официальном сайте гостиницы или же через сервисы бронирования, продолжила Мирей:

— Однако через сервисы бронирования отель всегда отдает процент посреднику — сайту. Это увеличивает стоимость проживания. В случае самостоятельного резерва номеров эти средства гостиницы оставляют себе и в индивидуальных случаях могут предложить человеку скидку.

А если турист планирует жить на отдыхе в частном гостевом доме, всегда дешевле и проще договариваться напрямую, заверила эксперт:

— Очень часто в маленьких отелях и гостевых домах хозяева при бронировании напрямую готовы сделать большие скидки.

Бонус на важную дату

Когда туристы во время отдыха отмечают важную дату (годовщину или медовый месяц — прим. «ВМ»), они могут сообщить об этом администрации и получить дополнительную скидку на проживание, поздравления в виде лепестков роз или бесплатный алкоголь, отметила Мирей:

— Обычно туристы предупреждают заранее о годовщине, и отель предлагает варианты преимуществ, которые посетители могут получить. Они могут сделать это как бесплатно, так и за дополнительную стоимость.

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