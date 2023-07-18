Как вернуть деньги за поездку в Крым
Из-за теракта на Крымском мосту туристы стали отменять туристические путевки на полуостров. Объясняем, как законно вернуть деньги.
«Если в регионе объявили о чрезвычайной ситуации или там начались военные действия, то да, в таком случае вы как потребитель можете направить в турфирму претензию, и ее обязаны принять», – объясняет юрист Андрей Конышев.
При этом угрозу определяет не сам турист или туроператор, а региональные органы власти. Турист может требовать вернуть деньги только в том случае, если опасность для отдыхающих официально признана.
Напомним, что из-за вчерашнего теракта на Крымском мосту движение на полуостров организуется через паромы или новые регионы. Многие туристы стали отменять свои путевки в Крым из соображений безопасности.