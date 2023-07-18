Врач объяснил туристам, как не заразиться неизвестной болезнью в Египте

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в конце июня предупреждала о вероятности вспышки лихорадки денге в Египте и некоторых африканских странах. По последним данным, заболевшими к настоящему времени могут быть от 200 до 1000 человек.

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Симптомами болезни являются высокая температура, рвота и головокружение, ломота в костях, они похожи на те, что встречаются у заразившихся пока не идентифицированным заболеванием в Египте. Врач, аллерголог, иммунолог Владимир Болибок дал рекомендации для посещающих африканскую страну туристов.

Одно из условий - сокращение поездок по всей стране для минимизации риска заболевания. Необходимо оставаться в курортной зоне, пользоваться средствами для предотвращения укусов насекомых.

«В номере гостиницы следует включать фумигаторы и следить за тем, чтобы на окнах были москитные сетки. При выезде на экскурсию нужно не пренебрегать репеллентами. Также в качестве профилактики туристы должны носить одежду, полностью закрывающую оголенные участки тела», - приводит информацию «360».