Как россиян обманывают на курортах

На популярном у россиян острове Бали мошенники обманывают туристов, приклеивая к банкоматам надпись «сломано», чтобы те проводили операции через банкомат, на котором установлено скимминговое оборудование. Таким образом мошенники получают данные банковских карт.

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О каких видах мошенничества стоит знать, чтобы не остаться без денег на курорте, – рассказывает MIR24.TV.

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«Один из самых первых и простых способов мошенничества – ливанская петля – до сих пор используется в некоторых странах Северной и Центральной Африки. Злоумышленники вставляют в щель банкомата блокиратор, который препятствует возврату карты. Скиммеры – более сложные устройства, предназначенные для считывания данных карты. За границей следует оставаться бдительными и использовать банкоматы, установленные в надежных местах, чтобы быть уверенными, что на банкоматах стоят устройства, защищающие держателя карты от ливанской петли и скиммеров», – рассказывает Андрей Сироткин, старший преподаватель кафедры банковского дела коммерческого университета.

По словам Сироткина, последний год россиян часто обманывают при попытке оформить карту Visa или Mastercard за рубежом. С этой целью организуются специальные туры, например, в Казахстан, Узбекистан или Грузию. Зачастую клиенты в итоге оказываются без денег и без карт и к тому же передают в ненадежные руки персональные данные. Услуги добросовестных посредников будут стоить серьезных денег. Чтобы избежать рисков, лучше всего самостоятельно отправиться в другую страну в качестве туриста и попытаться оформить карту в местном банке без помощи посредников.

«Еще один способ обмана – это мошенничество в области обмена валюты. Иногда россияне, не имея возможности приобрести турецкие лиры или, например, тайские баты в России, покупают валюту уже на месте в день прилета. Мошенники предлагают им помочь снять валюту, переведя рубли на их счет. Зачастую это происходит прямо возле уличных банкоматов. После получения денег злоумышленники просто убегают. Такое нередко случается в Турции, Таиланде и Египте. Старайтесь обменивать валюту только в кредитной организации, чтобы иметь возможность проверить прозрачность сделки и получить документ, подтверждающий обмен валюты», – рекомендует эксперт.

О том, что в таких странах, как Турция, Египет и Таиланд, очень распространено мошенничество, связанное с обменом валюты, говорит юрист Олег Матюнин.

«Обычно обман заключается в так называемой «ломке купюр» – незаметный сгиб и изъятие нескольких денежных купюр при пересчете. Попасться на эту уловку можно, например, при обмене валюты у частных лиц. Рекомендую покупать местную валюту в банках или известных обменных пунктах. Вы также убережете себя от поддельных денежных знаков, и соответственно, от будущих походов в полицию и длительных разбирательств. В некоторых мусульманских странах за подделку денег предусмотрено очень строгое наказание, вплоть до смертной казни», – отмечает юрист.

Во многих странах можно нарваться и на самый обычный «развод», напоминает Матюнин. Например, в Турции распространен следующий вариант: путешественник мирно идет по улице, и вдруг у прохожего-чистильщика обуви падает щетка, которую доверчивый турист поднимает и возвращает турку. «Благодарный» чистильщик предлагает бесплатно почистить обувь, рассказывая о том, что вы спасли его семью и заработок. В итоге от вас потребуют от 500 до 1500 рублей за минутную чистку обуви. В Испании распространена другая вариация такого обмана: жулики дарят цветы в честь какого-либо праздника, а затем вымогают деньги.

На Бали воры зачастую пытаются действовать через выдрессированных животных. Например, на территории храма Улувату промышляют много обезьян, которые очень падки на все что блестит и могут даже залезть в ваши сумки, рассказывает основатель агентства авторских путешествий и мероприятий Камила Велибекова. Если говорить о Юго-Восточной Азии, то один из самых популярных видов мошенничества там – это продажа экскурсий по завышенным ценам и поддельные билеты. Так, в Таиланде мошенники могут предложить посмотреть бесплатные достопримечательности за деньги.

«Уличные мошенники могут заманить в туристическую ловушку прямо на входе в музей. Поэтому при осмотре достопримечательностей не стоит оставлять технику на входе, чтобы в конечном счете не остаться без нее. Злоумышленники вылавливают туристов у Храма Лежащего Будды в Бангкоке и предлагают провести экскурсию, а по дороге заехать посмотреть еще одну достопримечательность. По итогу путешественники оказывается в ювелирной лавке, где им навязывают поддельные драгоценности», – говорит Велибекова.

Отдельная тема – это мошенничество с транспортом. Так, в странах Юго-Восточной Азии водители такси и мотобайков могут намеренно использовать выключенные счетчики и ездить по длинным маршрутам, чтобы в итоге запросить с туриста сумму, в несколько раз превышающую реальную стоимость поездки. Одним из способов избежать этого является аренда машины или скутера, но стоит помнить, что количество смертельных случаев при ДТП в том же Таиланде высокое.

«В Египте можно попасться на уловку с прокатом гидроскутеров. После поездки туристам предъявляют обвинения в неправильном использовании водного транспорта, якобы гидроскутер вернули не в надлежащем состоянии с царапинами, и оставляют залог себе. На самом деле аферисты наносят водорастворимую краску на дно гидроциклов, и во время прогулки она начинает слезать», – объясняет Камила Велибекова.