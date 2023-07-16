В отпуск за адреналином: может ли экстремальный туризм быть безопасным

Дагестан и Алтай этим летом стали самыми популярными направлениями у российских туристов. Каждый четвертый выбрал именно эти места. Там, что называется, сильно развит активный туризм, экстрим, передает корреспондент «МИР 24» Анна Деркач.

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Сорваться с горного хребта и 300 метров лететь вниз. Так закончился поход для троих туристов в Северной Осетии. Множественные переломы, ушибы, открытая рана грудной клетки. И это еще легко отделались. Причины происшествия точно не известны. Но уже понятно, что переход был организован с нарушениями. На злополучном перевале туристы оказались около половины шестого вечера.

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«Крайний срок выхода на перевал – обед. Если позже, опытные альпинисты встают на бивак и пережидают события», – рассказал начальник Владикавказского поисково-спасательного подразделения Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России, спасатель международного класса Александр Глазов.

Еще одна гора, которую нещадно штурмуют туристы – Эльбрус. На этой неделе там стало плохо путешественникам из Беларуси.

Продвинутые альпинисты Эльбрус серьезной горой-то не считают. Но трагедии там происходят постоянно. Последняя крупная – в 2021-м. Тогда пять человек погибли после снежного бурана. Но виновата, считают спортсмены, не только погода.

«Это наш русский бизнес, рискованный. Если есть сезон, если есть хоть какая-то погода, то берут всех гидов, и группы идут одна за одной. Но погода изменилась. У кого-то ума хватило вовремя остановиться, а у кого-то нет. Хотя были случаи, когда гиды говорят: «Все, возвращаемся», а товарищи, у которых все уплочено, говорили: «А мы все равно пойдем», – рассказал вице-президент Федерации спортивного туризма Москвы Николай Рязанский.

В Советском союзе такое и представить было невозможно. Все опасные виды отдыха строго контролировались. Подняться на Эльбрус разрешали на третий год регулярных тренировок. Готовность оценивала специальная комиссия. В советское время звание туриста нужно было еще заслужить – сдать нормы ГТО и совершить недельный марш-бросок в дикую природу: ставить там палатку, разжигать костер и готовить на нем пищу, ориентироваться по карте, звездам, солнцу и компасу. За это путешественник получал нагрудный знак «Турист СССР», а главное – навыки, которые помогут вернуться из отпуска живым.

Турпоход – любимая форма досуга советских граждан. Секции по туризму были почти в каждой школе, техникуме, вузе или на заводе. Туризм считался видом спорта. Путешественники получали спортивные разряды и участвовали в соревнованиях.

«Как организовать станцию страховки, как организовать навесной переправу, как оборудовать лагерь на различных рельефах, как оказать первую медицинскую помощь. Этими навыками сейчас обладают очень подготовленные работники МЧС. Тогда этими навыками обладали все опытные альпинисты и туристы», – поделился альпинист-инструктор Сергей Загадский.

На инструктора-проводника учили пять-семь лет. Внушали святое правило: сомневаешься в погоде, подготовке новичков или снаряжении, покорение вершины отменяется.

«Было много школ инструкторов. Они были на Кавказе, были у нас в Кыргызстане, и было государственное регулирование. Человек не мог себя провозгласить инструктором и начать преподавать в секциях туризма», – рассказал президент ассоциации туризма «Шелкового пути» Владимир Комиссаров.

Сейчас контроля за подготовкой горных гидов нет. В интернете можно просто купить удостоверение инструктора, корочку о 1-м разряде по альпинизму. Все с занесением в базу Минобразования. На следующий день можно законно вести туристов на Эльбрус со всеми вытекающими.

«Человек один раз сходил в хорошую погоду, поднялся и считает, что он уже гид», – рассказал альпинист Виталий Лазо.

Бесшабашные туристы-дикари, конечно, были и тогда. Но для них в СССР существовали контрольно-спасательные службы. Встретив туристку в летней куртке, как ту, что насмерть замерзла на Эльбрусе два года назад, они имели право принудительно спустить ее с горы.

«Вернуть человека, запретить ему куда-то идти, пусть под самым благовидным предлогом, чтобы сохранить его жизнь – сейчас невозможно», – рассказал преподаватель центра подготовки спасателей при Федерации туризма России Киселев Денис.

После распада Советского Союза государственных туристских клубов почти не осталось. А вот жажда экстрима никуда не делась. Одно из самых популярных летних развлечений – сплавы по горным рекам.

В Пермском крае во время сплава по реке пропали 22 туриста, половина из них – дети. Все закончилось благополучно – плот просто сел на мель. Путешественникам из Бурятии повезло меньше. При сплаве по реке Снежная катамараны перевернулись. Семь человек спаслись, одну туристку унесло потоком.

«Метровый слив. За ним на первый взгляд нет ничего опасного. Гладкая вода. Но она насыщена пузырьками, и идет обратное течение. Если плохо разогнаться, то человека там как в стиральной машине будет крутить», – рассказал турист-водник Петр Жуков.

Выбраться из такого водоворота почти нереально. Но все же техника безопасности повысит шансы выжить. У туриста-водника должен быть спасательный жилет, защитный шлем, закрытая обувь и гидрокостюм.

«Вот эти гидрокостюмы для смягчения удара. Человек может зацепиться о камень, гидрокостюм примет удар на себя», – рассказал председатель Федерации гребного слалома и рафтинга Республики Северная Осетия-Алания Виктор Шхорбати.

С собой необходимо взять мобильный или спутниковый телефон, карту с маршрутом и остановками, а еще аптечку, питьевую воду и еду. Также надо сообщить о своей поездке спасателям.

«Они обязаны зарегистрироваться перед выходом на маршрут, должны встать на учет в МЧС. Потому что в случае чего МЧС обязано оказать помощь и спасать этих людей. Как проверить фирму? Никак не проверить. Бумаги любые подделывают. Надо человека посадить в рафт, чтобы он показал, как умеет управлять этим рафтом», – отметил президент Московской федерации рафтинга Александр Новиков.

Такой же совет дают и любителям, казалось бы, спокойного пляжного отдыха. Алена с мужем отдыхали на Черном море. В последний день решили полетать над водой на парашюте.«Я спрашиваю у них:

«А если вдруг трос оборвется, мы улетим? Как вы нас будете по воздуху то ловить?» Все только посмеялись», – рассказала пострадавшая Алена Иванова.

Алена провела в воздухе буквально пару минут. Дальше был громкий треск и сильный удар о воду.

«Привезли на берег. Вызвали «скорую. Объяснили, что оборвался трос. У меня синяками покрылось наверное 80% тела, компрессионный перелом трех позвонков в грудном отделе», – рассказала пострадавшая.

Уголовное дело возбудили, но быстро закрыли – владелец катера и парашюта куда-то исчез. Но свято место быстро заняли другие бананы и ватрушки. Несмотря на безобидное название, это самые опасные аттракционы. Они быстрые, неустойчивые, резко скачут по волнам. Человек при этом ничем не защищен, кроме спасательного жилета и силы своих рук.

«Можно получить вывих, можно получить растяжение связок, разрыв связок, можно получить баротравму, травму шеи. У меня был пациент с выбитыми зубами», – рассказал спортивный травматолог-ортопед Артем Катулин.

Генри Купрашвили – первый грузинский международный пловец-марафонец, основатель школы грузинского плавания «Колхури». Он переплывал пролив Дарданеллы со связанными руками и ногами. При этом не раз наблюдал, как люди в спасательных жилетах гибнут прямо у берега.

«Ты сажаешь на катер, на глиссер или гидроцикл человека, у тебя нет гарантии того, что он умеет плавать, что не растеряется при экстремальной ситуации. Должны быть регуляции. Нельзя, чтобы гидроцикл, который развивает скорость 200 километров в час, оказался на берегу там, где плавают люди, и врезался в них. Государство должно за это взяться со всей ответственностью», – рассказал пловец-марафонец, основатель школы грузинского плавания Генри Купрашвили.