5 способов летать в бизнес-классе

Кто не мечтал однажды полететь в бизнес-классе? Сидеть в удобном кресле, пить вино и заказывать обед от шефа — особенно это касается длительных перелетов. "Рамблер" расскажет несколько способов, как пересесть из эконома в бизнес.

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Для начала попробуйте получить апгрейд – это повышение класса обслуживания прямо на борту самолета. Получить услугу можно за небольшую плату, так и полностью бесплатно при наличии свободных мест в салоне бизнес-класса.

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Приезжайте в аэропорт раньше

Вы можете получить апгрейд до бизнес-класса прямо на стойке регистрации в аэропорту, если приедете в аэропорт раньше всех. Скорее всего на рейсе останется парочка свободных мест в бизнесе. Стоимость апгрейда у разных перевозчиков стоит в пределах 100-300 евро. Хотя последнему зарегистрированному пассажиру тоже может достаться место в бизнес классе просто, как бонус. Так как сотрудники распределяют загруженность самолета равномерно, поэтому в носу вполне может остаться место для вас.

Используйте карту лояльности

Иногда авиакомпания предлагает апгрейд бесплатно, правда больше шансов получить такой подарок имеют участники программы лояльности и пассажиры с билетами типа эконом-плюс. Этот тариф с возвратными билетами и дополнительными услыгами: питание, обслуживание на стойке бизнес-класса и пользование бизнес-залом.

Копите мили

Если вы начнете копить мили, то купить билет бизнес-класса сможете практически бесплатно. Или вы сможете купить билет эконом класса и повысить класс обслуживания за мили.

Сообщайте о проблемах

Не включается экран, сломался подлокотник кресла или соседи выпили и буянят? Сообщите об этом бортпроводнику. Если в бизнес-классе будет свободное место, он с радостью пересадит вас на другое кресло во избежание конфликта.

Выбирайте неудобные рейсы

Неудобные рейсы не значит плохие, просто дата может быть не самой актуальной или время суток, поэтому рейс оказывается невостребованным. На этот фактор влияют направление, сезонность и время вылета. Если вы осознаете, что попали именно на такой рейс, можете смело узнать о возможности перестать в бизнес-класс. Если вы будете одеты соответствующе категории билета, вас вполне вероятно пересадят.