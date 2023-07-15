Когда планировать отпуск, чтобы сэкономить бюджет

Лето – пора отпусков. Однако планировать свое путешествие следует не позднее, чем за два месяца до поездки.

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Директор по продукту «Яндекс Путешествий» Евгений Абрамзон рассказал, в чем кроется секрет.

«Если начать готовиться к поездке позже, чем за 1,5–2 месяца, то придется конкурировать с большим числом путешественников. Следовательно, цена, скорее всего, будет заметно выше, так как дешевые билеты и выгодные варианты номеров разбирают в первую очередь», – уверен эксперт.

Евгений Абрамзон заверил, что аналогичная ситуация происходит и с билетами на поезда. Их начинают продавать за 245–120 дней до отправления, и самые выгодные билеты – в дни старта продаж. Эксперт также отметил, что рассчитывать на горячие туры особо не стоит: там тоже могут быть подводные камни.

«Лучшая стратегия сэкономить в путешествии – ехать не в сезон. Например, выгоднее всего отдыхать на море перед началом сезона или сразу после. К тому же часто на морских курортах бывают отели с теплым, подогреваемым бассейном», – цитирует эксперта РИА «Новости».