Поездка на море на машине: о чем нужно знать, сколько стоит

Один из важнейших вопросов, который мы решаем при планировании летнего отпуска - как добираться к месту отдыха. Чтобы оценить все преимущества и недостатки большого путешествия по России на автомобиле, мы проехали 3500 км от Москвы до Красной Поляны и обратно.

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При планировании расходов нужно закладывать не только очевидные затраты на топливо, но и платные дороги - разумеется, есть вариант их избегать, но тогда путешествие рискует превратиться в целую экспедицию. Также необходима промежуточная ночевка. Рассчитывать добраться до юга "в один присест" не рекомендуем категорически, даже если за рулем вы будете находиться по очереди.

Расстояние от Москвы до Красной поляны - 1700 км. Далеко не на всех участках получится ехать в "загородном" режиме, поэтому лучше ориентироваться на расход топлива вашего авто в смешанном цикле. В большинстве машин эта цифра колеблется в районе 8,5-9,5 л. на 100 км пробега. Итого получаем 150 литров или порядка 8500 рублей.

Платные дороги обойдутся меньше. Тарифы сильно зависят от дня недели и времени суток. В моем случае путешествие по всем платным участкам М4 "Дон" в одну сторону стоили порядка 4000 рублей. Важный момент - лучше заранее обзавестись транспондером, тем более что привязки этого устройства к конкретной трассе больше нет и подойдет любое. Например, купленное на соседней М11. Транспондер экономит не столько деньги, сколько время. По пути вас ждет 15 пунктов взимания платы, на каждом из которых нужно заплатить от 100 до 500 рублей. Проехать их по "зеленой" полосе без остановки - серьезный аргумент в пользу транспондера.

Наконец, промежуточный ночлег. Самое популярное место для него - Аксай и другие пригороды Ростова-на-Дону. Выбор гостиниц и мотелей здесь действительно богатый. Впрочем, с открытием нового скоростного участка вокруг Аксая это место становится чуть менее интересным для путешественников. Теперь 35-километровый участок вокруг Ростова можно пролететь минут за 20, и имеет смысл подыскать ночлег чуть ближе к точке назначения. В любом случае на комфортный ночной отдых стоит заложить 3-5 тысяч рублей.

В общей сложности, с учетом питания в дороге, без которого вам тоже никак не обойтись, поездка на юг обойдется примерно в 17-20 тысяч рублей. Если исходить исключительно из цены, то она точно не подойдет путешественникам-одиночкам. Ехать вдвоем - вариант поинтереснее. Но выгоднее всего садиться в авто втроем-вчетвером.

Дорога

Трасса М4 "Дон" даже на официальном сайте выглядит не вполне единым целым. Скорее это набор разных участков, на каждом из которых свои условия и особенности. Общие впечатления от дороги хорошие. На всех участках минимум две полосы в одну сторону, что избавляет водителей от нервотрепки с обгоном грузовиков по встречной полосе и защищает от самых страшных аварий, лобовых столкновений.

С заправками на М4 тоже проблем нет - они попадаются регулярно, поэтому чтобы остаться с пустым баком нужно очень постараться. Правда, на АЗС не исключены очереди в несколько машин. А из существенных минусов я бы отметил доступность на заправках туалетов и еды. К сожалению, пока лишь единицы наших заправок на трассе могут хотя бы примерно сравниться по комфорту с европейскими аналогами, когда к услугам путешественников целые комплексы с ресторанами, магазинами и чистыми санузлами. В этом направлении, несомненно, еще нужно поработать.

Уже упомянутые пункты пропуска достаточно широкие и больших очередей на них я не увидел. Здесь, к слову, стоит учитывать правила проезда. Машины с транспондерами должны направляться под зеленые знаки, без транспондеров - под желтые. Пояснительных надписей и знаков более чем достаточно, но почти на каждом пункте находятся водители, попавшие "не в свою колею". Им приходится сдавать назад, что вносит сумятицу и тормозит процесс. Поэтому даже если у вас есть транспондер, лучше не приближаться вплотную к едущему впереди авто и убедиться, что оно сможет преодолеть шлагбаум.

Кроме того, бывают и технические сбои. На одном из пунктов в Ростовской области после ночного ливня аппаратура перестала корректно работать, и нам пришлось расплачиваться наличными. К таким форс-мажорам тоже лучше быть готовым.

Один из самых загадочных моментов - скоростной режим. На многих платных участках он такой же, как и на обычных дорогах - не более 90 км в час. За его соблюдением следят камеры видеофиксации, аккуратно расставленные по всей трассе, так что ехать "с ветерком" будет очень накладно. Наверное, с учетом протяженности и высокого качества трассы, поднять разрешенную скорость хотя бы до 110 км в час было бы логично. Но пока быстро добраться можно только до Воронежа.

Новые участки, открытые только в середине июня, жизнь автомобилистов точно облегчат. Кроме объезда Аксая, который вообще выглядит идеальной во всех отношениях трассой, заработал западный обход Краснодара. Он позволяет комфортно миновать еще один крупный южный город и сильно сократил время в пути. Но вот самый сложный участок, увы, пока остается с нами.

Речь об отрезке Джубга - Сочи, к преодолению которого надо морально быть готовым заранее. Федеральная трасса, проходящая через все черноморские курорты, безусловно, очень живописна. И качество дорожного покрытия вопросов почти не вызывает. Но эта дорога абсолютно не рассчитана на такой поток автомобилей, который есть сегодня. Пешеходные переходы, светофоры, припаркованные вдоль обочины машины, выпрыгивающие на дорогу отдыхающие в сочетании с крутыми горными серпантинами на отрезке от Туапсе до Сочи - всё это снижает скорость до черепашьей.

Избежать многочасовых пробок на этом маршруте можно только одним способом - преодолеть его в темное время суток, желательно ночью. Далеко не все водители и пассажиры к этому готовы. Так что лучше запастись терпением и постараться наслаждаться горными и морскими пейзажами. Даже без форс-мажоров в виде ливней или града, обрушившихся на регион в последнюю неделю, путь от Красной Поляны до Краснодара занимает 9-10 часов.

Автомобиль

В этом неблизком путешествии мы тестировали Exeed TXL в комплектации Sport Edition - премиальный кроссовер с двухлитровым двигателем мощностью 197 л.с. И автомобиль проявил себя адекватно статусу и цене.

Багажник - важнейший момент для долгих поездок - имеет довольно средний объем 461 л. Но он очень удачно продуман по габаритам и идеально вмещает два больших чемодана. Сверху можно добавить рюкзаки и сумки, что позволяет поместить в багажник даже больше, чем может показаться на первый взгляд.

Как и полагается премиальному автомобилю, TXL щедро начинен различными электронными помощниками. Их польза проявляется именно на трассе, а не в городских условиях. Главный, конечно - это адаптивный круиз-контроль. У Exeed он удобен, работает четко и аккуратно. Единственный минус - электроника держит слишком уж большую дистанцию до впереди идущего автомобиля, и если полагаться только на нее, то перед вами будут постоянно вклиниваться другие машины. Поэтому мне довольно быстро пришлось отказаться от полностью автоматического управления и переходить к ручному, как только поток становился более плотным.

Система распознавания дорожных знаков тоже достаточно полезна - ограничение скорости прямо на приборной панели помогает быстро оценить обстановку. Но полагаться на нее полностью тоже не стоит - вспомогательные знаки остаются без внимания, что может только запутать водителя. Поэтому для подстраховки лучше всегда держать под рукой включенный навигатор.

Один из ключевых факторов комфортной дальней поездки - удобство кресел. Сиденья Exeed TXL не могут похвастаться модными "фишками" вроде массажа спины и поясницы, но и без них справляются с задачей идеально. Два дня пути не доставили никакого дискомфорта ни водителю, ни пассажирам.

То же самое можно сказать и о подвеске, которая отлично справилась со всеми неровностями и позволяла проходить горные серпантины на хорошей скорости. В условиях постоянного перепада высот, продолжительных спусков и подъемов порадовал и двигатель. Его мощности более чем достаточно, чтобы разогнать в нужный момент двухтонный - с учетом общей загрузки - агрегат. А система распределения тормозных усилий позволяла так же спокойно сбавить скорость без риска для окружающих.

Приятным дополнением стала панорамная крыша и люк с электроприводом, которыми снабжены Exeed TXL не только в комплектации Sport Edition, но и в более простой Flagship с двигателем 1.6 л. На горных дорогах с открытой крышей можно почувствовать себя за рулем не кроссовера, а роскошного кабриолета.