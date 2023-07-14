Как подобрать идеальный гардероб и уместить все в один чемодан

Директор моды газеты The New York Times Ванесса Фридман назвала одежду, из которой можно составить идеальный капсульный гардероб в отпуск. Ее рекомендации опубликованы на сайте издания.

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Капсульный гардероб — это ограниченный по количеству набор вещей, которые дают множество вариантов для стильных образов в сочетании друг с другом. Отпускная «капсула» — меньше стандартной, однако составляется из незаменимой в путешествии одежды и может быть более разнообразной. Как собрать ее самостоятельно и не забивать чемодан лишними вещами?

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Тело должно дышать на жаре

От 10 до 15 единиц оптимальное количество предметов одежды в чемодане (без нижнего белья и носков).

Эксперт отмечает, что лучше всего отдавать предпочтение вещам нейтральных оттенков, поскольку они легко комбинируются между собой.

Она подчеркивает, что вся одежда для летнего отдыха должна быть изготовлена из натуральных тканей, которые позволят телу дышать во время жары и уменьшат потоотделение. Наилучшим выбором станут хлопок, лен, шелк, ситец или сатин.

Существует распространенное мнение, что синтетические ткани категорически нельзя носить в жару, потому что они не «дышат» и не выводят влагу. Однако это может происходить, только если синтетика низкого качества. Издание The Symbol подчеркивает, что современные синтетические материалы, такие как лиоцелл, по способности к «вентиляции» могут посоревноваться даже с хлопком.

Кроме того, чем плотнее волокна ткани, тем выше уровень ее защиты от солнца. Таким образом, искусственные лайкра, полиэстер, нейлон или акрил поглощают ультрафиолет лучше, чем тонкий натуральный хлопок или невесомый лен.

Наибольшее место в чемодане занимает обувь

Если в поездке планируются пешие прогулки, эксперт советует взять с собой пару удобных прочных ботинок, повседневные кроссовки, а также сандалии. В случае же пляжного отдыха ботинки следует заменить сланцами. Кроме того, журналистка предлагает добавить пару нарядных босоножек, которые можно надеть в ресторан или на вечеринку.

Мой личный лайфхак — сандалии бренда Birkenstock. В них можно пойти и на пляж, и на прогулку, и на ужин, — Ванесса Фридман, Директор моды в газете Teh New York Times.

В России оригинальная обувь бренда Birkenstock стоит достаточно дорого — от 10 до 16 тысяч рублей в зависимости от фасона и материала. Однако сегодня словом «биркенштоки» чаще называют модель, чем марку производителя, и на отечественных маркетплейсах, таких как Lamoda и Wildberries, кожаным слиперам с двумя ремнями и пробковой подошвой представлено множество бюджетных аналогов.

По словам топ-стилиста Инны Беловой, биркенштоки отлично сочетаются с комбинезонами, летними платьями, штанами из тонких тканей, джинсами, юбками разной длины, брюками-кюлотами, шортами, а в прохладную погоду — даже пиджаком. В то же время с деловыми костюмами классического кроя и коктейльными платьями такую обувь надевать не стоит.

Lenta.ru

Топов должно быть больше, чем «низов»

Для летнего отдыха пригодятся любимая футболка, майка на тонких бретелях и одна-две легкие рубашки из хлопка, шелка или льна, считает редактор моды. Последние, по ее словам, подойдут в качестве защиты от солнца в течение дня и могут использоваться в качестве блузок для официальных мероприятий.

Добавьте одно платье, кардиган или толстовку с капюшоном, а также тонкую непромокаемую куртку, — Ванесса Фридман, Директор моды в газете Teh New York Times.

Что касается «низов», специалистка предлагает положить в чемодан одну-две пары шорт и две пары хлопковых или льняных брюк, которые можно носить мятыми.

Рулоны вместо стопок

Фридман напомнила, что при упаковке багажа одежду следует скатывать небольшими рулонами: таким образом она сэкономит место в чемодане, и путешественник сможет взять с собой больше вещей. С ней соглашается и российский эксперт — участница программы «Большие перемены» на телеканале «Россия 1», организатор пространства Екатерина Кашникова.

Когда основная часть таких «роллов» уже лежит в чемодане, еще несколько можно вставить во все оставшиеся незаполненными места. Этот метод особенно подойдет для тех, кто путешествует налегке или с рюкзаком. В последнем случае можно сложить все вещи друг на друга стопкой, а потом свернуть их в один большой рулон.

Кашникова рассказала и о других методах упаковки чемодана. По ее словам, самый распространенный способ — это стопки. В этом случае уложенные друг на друга в шкафу вещи просто берутся с полки и перекладываются в багаж. Специалистка отметила, что в стандартный чемодан войдут две-четыре такие стопки.

«Если вы часто передвигаетесь в поездке, то будет удобно сложить одежду вертикально. Это значит, что каждую вещь нужно свернуть в четыре раза, а затем — выложить одну на другую "ребрами" вверх. Так все наряды сразу будут у вас перед глазами, и вы сможете быстро найти то, что нужно», — объяснила она.

Другие лайфхаки для сборки багажа

Екатерина Кашникова посоветовала начать упаковку с самых габаритных и тяжелых вещей: обуви, книг, косметички и так далее. Они должны располагаться внизу, у колесиков чемодана. После этого — пойдут более мелкие предметы и одежда. Таким образом, при движении чемодана тяжелые вещи не окажутся снизу и не раздавят все, что находится под ними.

Еще один лайфхак касается перевозки шляпы. «Складываем внутрь шляпы вещи, которые смогут сохранить ее форму при перевозке, и кладем ее в чемодан. Сверху на поля выкладываем остальную одежду — она зафиксирует головной убор на месте, и у него не изменится внешний вид», — говорит организатор пространства.