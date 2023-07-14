4 неочевидные услуги, которые предлагают в самолете

Большинство из нас садится в самолет летом, чтобы наконец отдохнуть с семьей или в одиночку.

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Но знаете ли вы, что на борту вам могут предложить услуги, о которых вы и не подозревали? Выдаем самые полезные инсайты.

Добавочный напиток

Вас наверняка спрашивали, что вы хотите из напитков во время полета. И вы, скорее всего, берете что-то одно. Не надо так. На самом деле, вы можете взять все, что вам предложили. Однако в редких случаях могут и отказать, будьте к этому готовы.

Поменяться местами

Не нужно терпеть несносного соседа или переживать, как там ваша половинка в другом конце самолет. Если есть свободные места, вам не должны отказать в обмене мест, просто вежливо попросите бортпроводника и не стесняйтесь.

Медпомощь

Болит голова или живот? Никогда не терпите и не спрашивайте, если ли таблетка у соседа. Бортпроводник всегда поможет и выдаст необходимое средство, так как все члены экипажа проходят медподготовку и готовы оказать первую помощь.

Вторая порция