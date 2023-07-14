4 неочевидные услуги, которые предлагают в самолете
Большинство из нас садится в самолет летом, чтобы наконец отдохнуть с семьей или в одиночку.
Но знаете ли вы, что на борту вам могут предложить услуги, о которых вы и не подозревали? Выдаем самые полезные инсайты.
Добавочный напиток
Вас наверняка спрашивали, что вы хотите из напитков во время полета. И вы, скорее всего, берете что-то одно. Не надо так. На самом деле, вы можете взять все, что вам предложили. Однако в редких случаях могут и отказать, будьте к этому готовы.
Поменяться местами
Не нужно терпеть несносного соседа или переживать, как там ваша половинка в другом конце самолет. Если есть свободные места, вам не должны отказать в обмене мест, просто вежливо попросите бортпроводника и не стесняйтесь.
Медпомощь
Болит голова или живот? Никогда не терпите и не спрашивайте, если ли таблетка у соседа. Бортпроводник всегда поможет и выдаст необходимое средство, так как все члены экипажа проходят медподготовку и готовы оказать первую помощь.
Вторая порция
Если вы летите долгим рейсом, есть вероятность, что одного перекуса вам не хватит. Смело просите добавку, но не настаивайте, а просите вежливо. В большинстве случаев остаётся свободный набор и его могут отдать тому, кто успел попросить.