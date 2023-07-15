Правда ли, что путешествия влияют на мозг

Уезжая за границу, можно получить много полезного: новых друзей, новые впечатления, новые истории. Есть еще один важный бонус, который дарят нам путешествия — они прокачивают мозги, и это доказано. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

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Некоторые ученые говорят, что пребывание в другой стране может перенастроить ваши мозги, сделав их более творческими.

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Писатели и мыслители уже давно ощутили творческие преимущества путешествий. Эрнест Хемингуэй, например, черпал вдохновение для большей части своих работ во время пребывания в Испании и Франции. Олдос Хаксли, автор книги «О дивный новый мир» , переехал из Великобритании в США в возрасте 40 лет, чтобы заняться сценарным мастерством. Марк Твен, совершивший плавание вокруг побережья Средиземного моря в 1869 году, написал в своем рассказе о путешествиях «Невинные за границей», что любое путешествие «фатально для предубеждений, фанатизма и ограниченности».

В последние годы психологи и нейробиологи начали более тщательно изучать эти процессы. В общем, креативность связана с нейропластичностью, или с тем, как устроен мозг. На нервные пути влияет окружающая среда и привычки, а это означает, что они также чувствительны к изменениям: новые звуки, запахи, язык, вкусы, ощущения и образы активируют различные синапсы в мозгу и могут иметь потенциал для оживления разума.

«Зарубежный опыт повышает как когнитивную гибкость, так и глубину и интегративность мысли, способность устанавливать глубокие связи между разрозненными формами», — говорит Адам Галинский, профессор бизнес-школы Колумбийского университета и автор многочисленных исследований о связи между творчеством и международными поездками.

Когнитивная гибкость — это способность ума переключаться между разными идеями, что является ключевым компонентом творчества.

Но дело не только в том, чтобы просто ездить за границу:

«Ключевой, критический процесс — мультикультурное взаимодействие, погружение и адаптация. Тот, кто живет за границей и не знаком с местной культурой, скорее всего, получит меньший творческий импульс, чем тот, кто путешествует за границу и действительно вовлечен в местную среду».

Другими словами, поездка на турецкий курорт в отель с системой "все включено" на неделю вряд ли сделает человека более творческим. Но съездить на месяц в Стамбул и пожить в обычной квартире - это уже совсем другая история.

В последнем исследовании Галинского, опубликованном в журнале Academy of Management Journal, он и трое других ученых изучили опыт креативных директоров 270 престижных домов моды.

Просматривая линии модной одежды за 11 лет, Галинский и его команда искали связи между опытом работы креативных директоров за границей и «творческими инновациями» модных домов или степенью, «в которой конечные реализованные продукты или услуги являются новыми и полезными с точки зрения внешней аудитории».

И действительно, исследователи обнаружили четкую корреляцию между временем, проведенным за границей, и творческой отдачей: бренды, чьи креативные директора жили и работали в других странах, выпускали более креативные линии модной одежды, чем те, чьи директора этого не делали.

Мозги становятся пластичнее

В книге Soft-Wired: Как новая наука о пластичности мозга может изменить вашу жизнь , доктор Майкл Мерцених, известный как «отец пластичности мозга», объясняет важность выхода из зоны комфорта и принятия незнакомого.

Люди, которые путешествуют по новым местам, продолжают учить языки и продолжают испытывать новые ощущения в пожилом возрасте. Они гораздо менее склонны к развитию когнитивного упадка, согласно обширному исследованию Мерцениха.