Как правильно питаться в отелях формата «все включено»

Часто в отелях формата all inclusive мы начинаем переедать в ресторанах, что негативно сказывается на весе и фигуре в целом. Чтобы избежать таких последствий, нужно придерживаться всего трех легких правил. Подробности рассказал мастер-тренер тренажерного зала сети фитнес-клубов Pride Fitness Роман Филиппенко.

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«За 2–3 недели до планируемой поездки нормализовать свой рацион питания и добавить физическую активность, можно делать зарядку по утрам и выполнять часовые прогулки», – отметил тренер.

По его словам, чем больше вы голодаете перед отлетом в теплые страны, тем больше вероятность набрать вес во время отдыха. Важно пить воду перед приемом пищи. Один-два стакана воды перед едой помогут создать ощущение насыщения и уменьшить аппетит.

После приемов пищи необходимо прогуливаться, это поможет ускорить обмен веществ и улучшить пищеварение. Кроме того, не обязательно изнурять себя тренировками, достаточно просто гулять не менее двух часов в день, передает РИАМО.