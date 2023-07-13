Как без вреда для здоровья пережить многочасовой перелет: лайфхаки

Некоторые перелеты занимают более 8 часов. Рассказываем, как выжить во время мучительно долгих поездок.

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В какое время суток лучше лететь

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Если у вас билет в бизнес-класс, гибкая шея и хорошая нервная система, можно выбрать ночной перелет. Однако стоит запастись надувной подушкой и таблеткой мелатонина. Перед приемом мелатонина лучше проконсультироваться с врачом. Это средство часто прописывают, чтобы помочь регулировать сон при резкой смене часовых поясов.

Идеально начать перестраиваться за пару дней до полета. В этом случае удобнее, конечно, лететь днем.

Чем лететь

Перелет дольше трех часов – это значительная часть путешествия, этот процесс должен проходить с максимальным комфортом. Например, у «Сингапурских авиалиний» или «Катара» есть не просто улучшенный эконом, бизнес-класс и первый класс, но и супермегагранпри-класс – целый мини-номер на борту с двуспальной кроватью и обедами на фарфоровых тарелках.

Если поездка будет в эконом-классе, то перед перелетом стоит изучить рейтинги и отзывы. Даже несколько дополнительных сантиметров между креслами, терпимая еда и дополнительные развлечения на борту могут значительно скрасить десять часов взаперти.

Где сидеть

При перелете на месте у прохода вы всегда сможете вытянуть ноги, а еще можно будет избежать неловкой ситуации каждый раз, когда вам захочется размяться или сходить в туалет. Если вы выберете место у окна, то через ваши ноги не будут перешагивать соседи, а еще в распоряжении есть собственная стенка, чтобы приклонить голову.

Что брать с собой

Чтобы не вывалиться из самолета с опухшими ногами и болью в суставах, стоит соблюдать несколько нехитрых правил. Ешьте здоровую еду и пейте воду. Из-за использования кондиционеров в самолете очень сухой воздух, поэтому лучше избегать соленой пищи, кофе и алкоголя.

Лучше взять с собой негазированную воду. Перед полетом следует изучить кухню на борту самолета и по возможности заказать себе сбалансированный полезный обед.

Чем заняться

Если вы не спите, то хорошим вариантом будет каждый час прогуливаться по борту самолета. Даже в условиях тесного эконома можно делать несложную зарядку: встать на носки, подняв руки вверх, потянуться, сделать пару наклонов – это поможет восстановить кровообращение. Во время долгих перелетов можно не только спать, но и смотреть фильмы, слушать музыку в наушниках, играть в игры и даже работать офлайн, лишь бы хватило зарядки на гаджетах.