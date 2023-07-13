Блогер раскрыл необычные способы борьбы с похмельем в Польше

«Странное блюдо, которые мы тоже попробовали, — заявил блогер. — Все бы ничего, но рыба была так сильно замаринована в уксусе, что есть ее было крайне сложно. Забавное получается сочетание, соленное молоко и селедка в уксусе, удивительно как мой желудок вообще это пережил».