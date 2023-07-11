Куда улететь от града и ливней

Отельеры сообщили, что туристы покидают Краснодарский край из-за плохой погоды и едут в Крым. Там фиксируют километровые пробки на въезде.

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«ФедералПресс» узнал, что в Дубай можно попасть без пробок и потратить на отдых меньше.

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«Билет Сочи-Дубай – 7 631 рублей», – сообщается на сайте «Аэрофлота».

Такая цена актуальна на вылеты 12 и 15 июля 2023 года, билеты есть в наличии на момент написания материала. Можно взять ручную кладь до 10 кг на человека. В пути 3 часа 40 минут. Самолет пребывает в аэропорт Аль-Мактум, оттуда до города полчаса. Можно отправиться на такси или автобусе. В аэропорту есть пункты обмена валюты и залы ожидания со всевозможными удобствами.

Сколько стоит отель в Дубае

Отель в Дубае можно забронировать через агрегаторы или напрямую, позвонив в отель. Говорить можно на русском или английском. Цены на отели 4* в Дубае начинаются от 2,6 тысяч рублей в сутки за двухместный номер. Цены актуальны на даты с 15 по 16 июля в отеле Rove Dubai Marina 3 * – до моря 200 метров, номер стандарт 5 952 рублей, без питания.

Или отель – Royal Ascot Hotel, там есть бассейн, джакузи, фитнес-центр. До моря несколько километров, но есть трансфер. Еще один отель – Holiday Inn Dubai al-Maktoum Airport, an IHG Hotel предлагает переночевать за 3,4 тысячи рублей на двоих, до пляжа можно доехать только на автобусе или машине. Вариантов с размещением в пределах 2,6 – 5 тысяч рублей в ОАЭ много, и это не «эконом». Номера на первой линии моря стоят от 8,8 тысяч рублей в сутки при двухместном размещении. Например, отель Queen Elizabeth 2 Hotel 4 * – до моря 50 метров, завтрак включен в цену. В России за эти деньги не удалось найти ни одного номера в отеле категории четыре звезды.

Сколько стоит попасть в Крым из Сочи

Билеты на автобус из Сочи до Ялты стоят от от 3 014 рублей за место. Время в пути без учета пробок займет 15 часов, в пробке в летний сезон можно простоять более 6 часов.