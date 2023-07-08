5 способов уместить больше вещей в ручную кладь

Часто проблемы возникают не только со сбором больших чемоданов, которые потом поместят в багажный отсек самолета. В ручную кладь тоже хочется положить как можно больше вещей. А некоторые и вовсе предпочитают путешествовать налегке и обходятся лишь парой сумок. Есть несколько способов, которые помогут заполнить место ручной клади максимально эффективно.

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"Рамблер" рассказывает, каким образом уместить все необходимое даже в ручную кладь.

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Выбирайте правильный чемодан

Стоит заранее узнать вес и размер ручной клади, которые разрешены в авиакомпании. Чаще всего они везде одинаковые: не более 10 кг и не более 55x40x20 см в габаритах. В таком случае лучше заранее подобрать малогабаритную модель чемодана, сумку или рюкзак. Обычно чемоданы удобнее за счет колесиков, зато рюкзаки оказывается легче примерно на килограмм. Помните, что помимо основной ручной клади вы можете пронести в салон дамскую сумку, планшет, телефон, зонт, верхнюю одежду.

Экономьте место

Даже в маленьком чемодане можно с легкостью уместить как минимум три пары обуви. Просто поставьте их вдоль стенок, чтобы освободить пространство для одежды. А чтобы сэкономить еще больше места, вложите в обувь несколько пар носков.

Скручивайте одежду

Попробуйте скрутить вашу одежду в рулоны: она меньше помнется и займет не так много места в чемодане. То же самое можете провернуть даже с пиджаками, если перед этим вывернете их наизнанку. Легкие майки можно сворачивать сразу по несколько штук. А вот с рубашками нужно быть осторожнее. Если у вас не будет возможности погладить их в путешествии, то скручивать их не стоит.

Перелейте жидкости в емкости поменьше

Поскольку в ручной клади запрещено провозить бутыли с жидкостью объемом более 100 мл, лучше приобрести набор мини-бутылочек и перелить в них средства для ухода. Вряд ли вы используете в путешествии всю вашу огромную бутыль шампуня. А с маленькими флакончиками выйдет намного компактнее. Чтобы ничего не пролилось, положите уходовые средства в пакет с зажимом.

Избавьтесь от лишнего воздуха