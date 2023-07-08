Какие страховки оформить, чтобы обезопасить себя в путешествии

Полис ВЗР поможет сохранить жизнь и здоровье во время путешествия за границу.

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Полис страхования выезжающих за рубеж (ВЗР) обеспечивает медицинскую помощь и защиту от финансовых потерь. Он может пригодиться в случае заболевания или несчастного случая в ходе путешествия за границу. Для посещения определенных стран такая страховка является обязательным документом, в другие же могут пустить и без нее. URA.RU рассказывает, какие страховки можно оформить при подготовке к путешествию, чтобы максимально себя обезопасить.

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У каждой страны свои правила оформления медицинского полиса. Если путешествие запланировано в страны Шенгенской зоны, то страховка станет обязательным документом для получения такой визы. В настоящий момент Шенгенская зона представляет собой группу из 27 европейских стран. Кроме того, обязательное медицинское страхование понадобится для посещения стран Евросоюза, а также Китая, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), Японии, Канады и других.

В зависимости от путешествия в ту или иную страну меняется минимальная сумма страховки, срок действия полиса и дополнительные условия страховки. Например, для посещения стран Шенгенской зоны потребуется оформить страховку на месяц, даже если путешествие запланировано на 14 дней. Кроме того, в каждой стране отличается минимальная сумма страхового покрытия, которая положена туристу. Например, в странах Шенгенской зоны она составляет 30 тысяч евро.

Стандартную медицинскую страховку для выезда за границу туроператоры включают по умолчанию в стоимость пакета. Минимальная сумма страхового покрытия в данном случае составляет 30 тысяч долларов и этого окажется недостаточным, если потребуется экстренная операция. Такая страховка включает минимальный набор медпомощи:

Расширенная страховка включает в себя дополнительные медицинские услуги, а также риски, по которым страхователь сможет получить выплату. Такая страховка стоит дороже базовой версии, но позволит получить помощь и подготовиться к большему количеству непредвиденных обстоятельств:

Также турист может получить компенсацию за потерю багажа, задержку или отмену рейса, досрочное возвращение из путешествия. Все эти случаи входят в расширенную версию страховки. Также есть вариант годовой страховки. Он зачастую включают полный перечень медицинских рисков и дополнительных опций.

Базовая страховка с минимальным покрытием на 30 тысяч евро стоит около 100—150 рублей в день. То есть, страховка на две недели обойдется до 2,5 тысячи рублей. Стоимость расширенной страховки составляет около 5 тысяч рублей.