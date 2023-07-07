Как снять апартаменты для отдыха на Юге и не попасть на обман

Летний сезон отдыха в самом разгаре. Люди активно покупают путевки и бронируют отели на побережье Черного моря. «ФедералПресс» разобрался, как не наткнуться на обман риелторов и собственников жилья и мест отдыха на побережье.

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Как выбрать место

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С выбором и количеством предложенных вариантов для отдыха на Черноморском побережье проблем сейчас нет. При этом все еще существуют мошеннические схемы, на которые может попасться неосведомленный человек. Это не касается официальных отелей, речь идет про частные дома отдыха и съемные квартиры.

Когда вы находите интересное предложение, стоит обратить внимание на отзывы. Как правило, объявления-однодневки либо не имеют отзывов, либо имеют небольшое количество купленных. Настоящая оценка подразумевает под собой фотографии от прошлых жильцов, по ним сразу видно истинное состояние жилья.

Не стоит доверять слишком хорошим фотографиям. Лучше потратить время и попросить риелтора либо владельца созвониться по видеосвязи и более детально посмотреть жилье. Те, кто давно занимаются предложениями для отдыхающих, работают в соответствии с юридическими требованиями. Опытные игроки рынка услуг для курортников предпочитают заключать сделки документально.

Береговые линии

Одним из главных факторов при бронировании жилья на Черном море остается расстояние от места проживания до пляжа. Как правило, первая береговая линия стоит очень дорого и на ней расположены отели. Если потенциальный арендодатель предлагает низкую цену и шаговую доступность до моря, это повод задуматься и проверить информацию более детально. Обычно такие объявления со «вкусными» ценами публикуют те, кто предлагает жилье возле диких либо необорудованных пляжей.

Как правило, съемные квартиры в курортах находятся на второй и третьей линиях. Цена разная, но доверять очень выгодным сделкам не стоит. Необходимо заключение договора и юридическое сопровождение всей сделки.

Проверьте документы и заключите договор

Перед заключением соглашения удостоверьтесь, что у арендодателя имеются документальные подтверждения, что он является владельцем жильем либо имеет доверенность с правом подписи документов и заселения. Очень часто местные жители сдают комнаты без заключения договоров, чтобы не платить налоги. Лучше избегать таких предложений, поскольку есть риск остаться без квартиры и денег.

Стоит ли отдавать залог

Арендодатель действительно имеет право запросить залог. Но, как правило, сумма залога не должна составлять более 10–15 % от всей суммы. Перед тем как отдать залог, стоит по видеосвязи оценить квартиру более детально.

Мошенники, которые намерены вас обмануть, часто используют хитрые тактики, чтобы отложить видеозвонок на более поздний срок. Они могут ссылаться на свою занятость или на ремонтные работы в квартире, предлагая вам забронировать номер прямо сейчас, но провести разговор через неделю. Некоторые мошенники даже могут присылать вам видео через мессенджер, утверждая, что оно было записано недавно. Все эти трюки являются распространенными уловками мошенников. Владельцы небольших отелей без труда могут выйти с вами на видеосвязь, так же как и представители других гостиничных предприятий. Главная задача отельера – обеспечить спокойствие и хорошее настроение гостя.

Если вам присылают видео, которые якобы было снято совсем недавно, продолжайте настаивать на видеозвонке. Только так вы сможете убедиться, что квартира соответствует описанию.

Осмотрите прилегающую территорию

Изредка бывают случаи, когда мошенники дают ложный адрес. Проверить улицу и прилегающую территорию возможно через различные интернет-приложения. В режиме панорамы вы можете пройтись по адресу, который вам предлагает арендодатель, и понять, реальны ли дом и сопутствующая инфраструктура, вроде магазинов, кафе и т. д.

Таким же способом можно пройтись от предполагаемого места жилья до пляжа, предварительно оценив путь и состояние пляжа.