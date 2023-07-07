5 неочевидных услуг, которые предлагают в самолете

Многие путешественники, которые летают на самолете, обычно пользуются лишь знакомыми услугами. Но часто пассажиры даже не догадываются о том, какие бесплатные опции предоставляют на борту.

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Подробнее о том, про какие дополнительные услуги на борту самолета чаще всего не рассказывают, — в материале "Рамблера".

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Вторая порция еды

Обычно наборов еды заказывается намного больше, чем оказывается пассажиров на борту. Кроме того, некоторые путешественники отказываются от питания во время полета. Если вы остались голодными после первой порции, то можете вежливо попросить дополнительную. Когда другие пассажиры закончат есть и бортпроводники убедятся, что остался свободный набор, то вам могут его принести. Лишние порции бортового питания есть на большинстве рейсов. Если ими никто не воспользовался, то чаще всего их выбрасывают.

Еще один напиток

Если у вас спросят, какой напиток вы хотите — сок, воду или лимонад, — то можете смело взять все. В классических авиакомпаниях без проблем наливают несколько стаканчиков напитков. Сотрудники самолета могут отказать вам, однако это скорее редкое исключение из правил.

Медицинская помощь

Вы можете с легкостью попросить бортпроводников дать вам таблетку от головы или другие необходимые лекарства. На борту самолета всегда есть аптечка. Более того, все бортпроводники обязаны проходить курс медицинской подготовки, чтобы отрабатывать непредвиденные ситуации, которые происходят во время полета. Например, останавливать кровотечение или помогать пассажирам справиться с волнением.

Поменять место

Если при регистрации вам досталось место отдельно от вашей семьи или рядом с пассажиром, с которым сидеть некомфортно, то решить эту проблему можно вместе с бортпроводниками. Безусловно, есть авиакомпании, где менять места запрещено, — например, на лоукостерах. Однако если рейс неполный и есть свободные места, бортпроводники стараются пересаживать.

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