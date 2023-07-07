Как отдохнуть в Турции недорого

Глава турагентства «Мир»: планирование отдыха поможет избежать лишних трат в Турции. По словам Дмитрия Мира, продумывать поездку нужно заранее, хотя бы за полгода до путешествия. При этом вы не сможете спрогнозировать, как изменится курс рубля ко времени поездки. А от этого зависят итоговые расходы. Также предприниматель посоветовал не вестись на «горящие туры». По его мнению, это просто уловка ушлых маркетологов. Что ещё поможет отдохнуть без лишних трат?

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Экономим на отдыхе в Турции

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Рубль последний месяц слабеет, а курсы валют бьют рекорды: 6 июля доллар превышал отметку в 93 рубля, а евро торговался на уровне 102 рублей. А это не очень хорошо для тех, кто едет за границу, потому что приходится переплачивать за авиабилеты, гостиницы и экскурсии.

Увы, курс валют мы не можем точно спрогнозировать. Но это не значит, что свой отдых не надо планировать заранее. Более того, руководитель турагентства «Мир» Дмитрий Мир заявил News.ru, что планирование — это единственный способ для россиян не потратить лишнего на отдыхе в Турцию.

Эксперт посоветовал продумывать путешествие хотя бы за полгода. По его словам, ехать лучше вне сезона — в конце августа и начале сентября. Кстати, отели в Турции надо выбирать бюджетного или среднего класса, указал специалист.

Как правильно выбрать отель в Турции

Выбор отеля исключительно по фото — это самая главная ошибка российских туристов, которые собираются отдохнуть в Турции. В реальности номера выглядят сильно скромнее. Лучше смотрите отзывы, поговорите со знакомыми путешественниками, которые уже ездили в эту страну.

Вот какие ещё лайфхаки помогут выбрать нормальный отель и сэкономить:

не идеализируйте отели с турецким all inclusive — не всегда система «всё включено» предполагает нормальное питание. Лучше взять номер в отеле с завтраками, а прочую еду покупать в местном супермаркете Migros — там широкий выбор готовых блюд.

осторожней относитесь к отелям, которые кичатся каким-то невероятным качеством обслуживания. Лучше присмотреться к тем, кто честно и скромно рассказывает о своих услугах.

не выбирайте отель только из-за якобы близкого расположения у моря. Часто в реальности море в лучшем случае располагается через проезжую часть, а шезлонгов с зонтиками на пляже хватает далеко не всем.