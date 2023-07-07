Эксперты рассказали, как получить в самолете лучшее питание без доплаты
Туристам рассказали, как получить лучшее питание в самолете без доплаты, а также избежать слишком жирных и тяжелых блюд, вызывающих дискомфорт во время полета.
Эксперты по путешествиям поделились советами, которые помогут пассажирам насладиться качественной едой во время полета, сообщает "Турпром".
Одной из возможностей является заказ спецпитания. Менеджер по связям с общественностью компании Skyscanner Виктория Бэйли посоветовала выбирать азиатско-вегетарианский вариант питания. Он доступен на самолетах авиакомпаний British Airways, Virgin Atlantic и Singapore Airlines, а также на рейсах Turkish Airlines, которыми россияне все чаще пользуются. Заказав такой вариант меню, пассажир может получить еду раньше остальных, а также избежать жирных и тяжелых блюд, вызывающих дискомфорт во время полета.
Перевозчики предлагают различные специальные меню, в том числе халяльные и кошерные, диетические. Заказ спецменю позволяет пассажирам насладиться блюдами, которые приготовлены с большей тщательностью и учетом индивидуальных потребностей.
Эксперты напомнили, что специальное питание нужно заказывать предварительно за несколько дней до вылета. Пассажирам посоветовали проверить информацию о доступных вариантах питания на сайте авиакомпании или связаться с их представителями.