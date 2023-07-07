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Эксперты рассказали, как получить в самолете лучшее питание без доплаты

Туристам рассказали, как получить лучшее питание в самолете без доплаты, а также избежать слишком жирных и тяжелых блюд, вызывающих дискомфорт во время полета.

Как получить в самолете лучшее питание без доплаты
© runews24.ru

Эксперты по путешествиям поделились советами, которые помогут пассажирам насладиться качественной едой во время полета, сообщает "Турпром".

Одной из возможностей является заказ спецпитания. Менеджер по связям с общественностью компании Skyscanner Виктория Бэйли посоветовала выбирать азиатско-вегетарианский вариант питания. Он доступен на самолетах авиакомпаний British Airways, Virgin Atlantic и Singapore Airlines, а также на рейсах Turkish Airlines, которыми россияне все чаще пользуются. Заказав такой вариант меню, пассажир может получить еду раньше остальных, а также избежать жирных и тяжелых блюд, вызывающих дискомфорт во время полета.

Перевозчики предлагают различные специальные меню, в том числе халяльные и кошерные, диетические. Заказ спецменю позволяет пассажирам насладиться блюдами, которые приготовлены с большей тщательностью и учетом индивидуальных потребностей.

Эксперты напомнили, что специальное питание нужно заказывать предварительно за несколько дней до вылета. Пассажирам посоветовали проверить информацию о доступных вариантах питания на сайте авиакомпании или связаться с их представителями.