4 лайфхака для заядлых путешественников от британской королевской семьи

Монархи плохого не посоветуют.

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Путешествовать по-королевски? А почему бы и нет! Мы собрали некоторые особенности королевских особ, в частности — правила путешествий покойной Елизаветы II, которые могут здорово пригодиться в отпуске и простым смертным, то есть нам всем. Запоминаем и пользуемся.

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Берем с собой милые вещицы

Британская королева, отправляясь далеко от дома, всегда брала с собой что-то, что напоминало ей о домашнем уюте. Так, у монарха всегда был с собой любимый чайник для заварки, милые вещицы вроде подушечек из своей гостиной, а также фото любимых членов семьи в рамках. Нет, брать с собой портреты родителей в деревянных рамках не нужно, а вот прихватить любимый плед для холодных вечеров в отпуске или же брелок, который вам подарил ваш любимый мужчина, — почему бы нет?

Берем предметы личной гигиены с собой

Конечно, сегодня везде можно найти практически все вещи для домашнего ухода и гигиены в другой стране, но нужны ли вам эти переживания, если у вас вдруг начнется менструация, а любимый бренд тампонов в вашем курортном городке найти труднее, чем свободный шезлонг на популярном пляже. К приезду членов британской королевской семьи всегда должны быть на месте вещи, которые заранее обговорены с принимающей стороной, поэтому в их случае неожиданностей быть не может. Берите пример и берите все необходимое с собой, много места небольшая пачка точно не займет.

Блокнот всегда под рукой

Кажется, что сегодня все можно записать в телефон, о ручке, блокноте и тем более бумажной карте все уже забыли. Но только не Елизавета II, которая всегда требовала от своих помощников держать при себе маршрут в бумажном виде, как и чистый блокнот с ручкой. Очень здравая мысль, ведь wi-fi ловит не везде, телефон имеет свойство разряжаться и выключаться в ненужный момент, а адрес отеля, записанный в блокнот, поможет вам объяснить таксисту, куда вам нужно попасть, особенно в стране, где вы не знаете языка.

Осторожнее с экзотической едой