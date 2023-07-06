Что такое овербукинг и как его избежать

Под овербукингом ("сверхбронированием" в переводе с английского языка) подразумевается ситуация, при которой проданных на рейс билетов больше, чем мест в самолете. То есть пассажирам попросту негде разместиться.

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Подобная концепция зародилась еще в середине прошлого века в Америке. В те дни авиакомпании предлагали клиентам не самые выгодные для самих себя условия: после приобретения билетов люди могли не явиться на рейс, и за это им не грозили никакие санкции. Перевозчики стали продавать большее количество билетов на рейс, чтобы дело продолжало приносить им прибыль.

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В такую ситуацию можно попасть и спустя полвека. О том, как этого избежать, – в материале "Рамблера".

Меры предосторожности

Для того, чтобы благополучно попасть на свой рейс, нужно придерживаться следующих простых правил.

Во-первых, важно пройти онлайн-регистрацию и сделать это как можно скорее. Обычно она открывается за сутки до самого полета. Даже если вы улетаете, например, посреди ночи, то лучше поставить будильник, встать за 24 часа до вылета и зарегистрироваться на рейс одним из первых. Так удастся не только избежать овербукинга, но и выбрать комфортное для вас место в самолете. После завершения регистрации не будет лишним сфотографировать посадочный талон либо распечатать его.

Если авиакомпания не предоставляет услугу по онлайн-бронированию места, рекомендуется заранее приехать в аэропорт. Чем раньше это сделать, тем лучше. Провести лишние пару часов в очереди не так страшно, как не улететь своим рейсом.

В-третьих, если вы летите с пересадками, лучше заложить больше времени на стыковки. Не стоит рассчитывать на то, что самолет приземлится в промежуточном пункте назначения точно по расписанию, и вам удастся быстро пройти регистрацию, заняв для себя лучшее место.

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