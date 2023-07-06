Что такое овербукинг и как его избежать
Под овербукингом ("сверхбронированием" в переводе с английского языка) подразумевается ситуация, при которой проданных на рейс билетов больше, чем мест в самолете. То есть пассажирам попросту негде разместиться.
Подобная концепция зародилась еще в середине прошлого века в Америке. В те дни авиакомпании предлагали клиентам не самые выгодные для самих себя условия: после приобретения билетов люди могли не явиться на рейс, и за это им не грозили никакие санкции. Перевозчики стали продавать большее количество билетов на рейс, чтобы дело продолжало приносить им прибыль.
В такую ситуацию можно попасть и спустя полвека. О том, как этого избежать, – в материале "Рамблера".
Меры предосторожности
Для того, чтобы благополучно попасть на свой рейс, нужно придерживаться следующих простых правил.
Во-первых, важно пройти онлайн-регистрацию и сделать это как можно скорее. Обычно она открывается за сутки до самого полета. Даже если вы улетаете, например, посреди ночи, то лучше поставить будильник, встать за 24 часа до вылета и зарегистрироваться на рейс одним из первых. Так удастся не только избежать овербукинга, но и выбрать комфортное для вас место в самолете. После завершения регистрации не будет лишним сфотографировать посадочный талон либо распечатать его.
Если авиакомпания не предоставляет услугу по онлайн-бронированию места, рекомендуется заранее приехать в аэропорт. Чем раньше это сделать, тем лучше. Провести лишние пару часов в очереди не так страшно, как не улететь своим рейсом.
В-третьих, если вы летите с пересадками, лучше заложить больше времени на стыковки. Не стоит рассчитывать на то, что самолет приземлится в промежуточном пункте назначения точно по расписанию, и вам удастся быстро пройти регистрацию, заняв для себя лучшее место.
Выход есть
Если же избежать овербукинга не удалось, не стоит паниковать. В таком случае перевозчик предложит вам альтернативный вариант: билет на ближайший аналогичный рейс. В ожидании его, как правило, клиентам предлагаются напитки, питание и номер в отеле (если ждать нужно более 6-8 часов).