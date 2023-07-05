Главные ошибки и советы при планировании отдыха на природе

Лето – лучшая пора для вылазок на природу. Местом отдыха могут стать побережья рек, озер или морей. Отличный вариант – отправиться в поход. Но для всего этого действуют универсальные правила, соблюдение которых позволит избежать проблем, в полной мере насладиться видом и чистым воздухом. «ФедералПресс» рассказывает о том, что нужно и не нужно делать во время подготовки к отдыху на природе.

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Планируя поездку на природу, лучше ознакомиться с прогнозом погоды на дни путешествия. Ливни или бесконечно моросящий дождь могут изрядно подпортить вылазку, а также создать опасные ситуации. Поэтому выбираться на природу лучше в спокойные дни. Особенно это касается походов для неопытных туристов.

Не стоит злоупотреблять подготовкой маршрута

Любой, даже самый небольшой, выезд на природу требует подготовки. Важно понимать, как добраться до конечной точки и как вернуться обратно. Также эксперты советуют заранее продумать запасные варианты.

Не надо брать ненадежную обувь

До выезда на природу многие не задумываются о защищенности ног. При поездке за город можно столкнуться с болотистой местностью, небольшими канавами, корягами или проливными дождем, который вымочет все до нитки. Конечно, ранения и причины для озноба на отдыхе ни к чему. Поэтому стот озаботиться прочной и непромокаемой обувью с толстой подошвой. К слову, для похода в лес отлично подойдут трекинговые ботинки.

Не следует выезжать поздно

Выезжать желательно как можно раньше. Это позволит избежать пробок или выбраться из них быстрее. Поздний выезд чреват тем, что к месту назначения вы доберетесь уже затемно. Это опасно, так как можно провалиться в яму или упасть с обрыва, наткнуться на ночных диких животных, которые выползают из нор в темноте.

Незащищенный человек, сбившийся с пути, или компания таких на природе прекрасно сойдут за добычу.

Не забывайте узнать об охотничьем сезоне

Перед планированием выезда посмотрите, не идет ли в регионе, куда вы собираетесь, охотничий сезон. В каждом субъекте РФ он начинается и заканчивается в разное время, сроки зависят и от времени года.

Это информация нужна, чтобы случайно не получить дробь, когда охотник издалека примет вас за добычу.

Оцените правильное количество еды

Остаться без еды и воды на природе никто не хочет. Поэтому во время вылазки на природу стоит взять в два раза больше питья и провизии, чем обычно употребляется в обычные дни. Это позволит чувствовать себя более спокойно в кризисных ситуациях.